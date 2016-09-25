此内容发布于2016年9月25日 下午2:54 最后更新 - 2016年9月25日 -14:54

欧洲公民参与国家议会或政府的选举，这并不稀奇，但是能像瑞士公民那样定期地对国家政务进行定夺，这就比较少见了。本周日(9月25日)又是全民公投的日子。早在几天前，瑞士街头就已纷纷出现提醒公民勿忘投票的宣传牌。这次投票的3大议题- 养老、环保、安全- 件件关系民生。瑞士公民到底怎样想，结果刚刚出炉。

本周日(9月25日)又是全民公投的日子，这次投票的3大议题- 养老、环保、安全- 件件关系民生。 (Keystone)

老人是否该多拿钱？



本次公投涉及的第一项动议由瑞士工会联盟(USS)发起：呼吁将养老及遗属保险金额提高10%。目前，瑞士退休年龄的单身老人可获得上限为2350瑞郎的养老及遗属保险金(退休夫妇的共同保险金最高为3525瑞郎)，即“瑞士养老三大支柱”中的“第一支柱”，用以保证其最基本生活需要的开销。

增强退休保障，多好的事，想必应该得到百姓的一致认可，但在瑞士事情并非如此简单，支持与反对派各执一词。支持者称，在职工退休金下降、医疗保险涨价和右翼政党的号召提高退休年龄的情况下，退休人员的境况可谓“腹背受敌”，在这种情况下，养老及遗属保险是他们最可靠、最重要、最公正的收入保障。



而反对方的论据也言之凿凿：由于瑞士人口的平均寿命持续提高，且二战后婴儿潮一代如今进入老年，瑞士的养老及遗属保险与2014年首次出现入不敷出的情况，如此发展下去，到了2030年，该保险系统会出现75亿瑞郎的亏空。增加养老保障靠的不是简单的提高保险金额，而是要进行结构上的改革。

投票日下午得出的全国统计结果显示，瑞士大部分公民(59.4%)最终拒绝了提高养老金的动议。德语与法、意语言区的民意差异显著：所有5个赞成提高养老及遗属保险的州(汝拉、纳沙泰尔、日内瓦、沃州及提契诺州)均为法语和意大利语州。按照动议的双通过原则(大多数州和大多数选民的双重通过标准)，该动议早在全部结果出现之前已经注定失败：全国只有5个州及40.6%的选民支持动议，均未过半。

社会民主党国民院议员Jean-François Steiert对此结果深表遗憾，“本来，我们可以帮助那些仅仅依靠养老及遗属保险生活的老人减轻一点儿经济负担，”他在接受瑞士电视台采访时说，“增加一些养老金其实是有必要的，再说，我们也找不出其他什么得到多数人支持的、解决养老问题的办法。”而反对派人士、瑞士雇主协会主席Valentin Vogt则为投票结果而感到欢心鼓舞，"对瑞士经济来说，今天是个好日子，"他说，“瑞士的公民拒绝了每月多得200瑞郎的议案，这再一次证明了他们政见成熟，这次的投票结果可以被视作‘养老金扩大计划’的终点。”

环境经济能否兼顾？

第二项动议由绿党提出，旨在发展节约能源的经济模式：通过气象保护、能源有效利用和“洁净”进口三条途径来实现“截至2050年，实现将经济发展造成的环境负荷限制在大自然的承受力之内”这一目标。经济兼顾环境怎么会有错？可是，并非所有的瑞士选民都这样认为。



反对“绿色经济”的人们表示，在能源利用方面，瑞士已经全球领先。要想实现绿党“得寸进尺”的要求，瑞士必须得在2050年之前减少65%的能源消费，每位公民必须改变饮食、交通等方面的生活习惯，进口食品价格会大幅上升，瑞士经济竞争力会受到严重冲击。



在瑞士选民的眼中，反对派的观点显然更具说服力。最终投票结果显示：绿色经济动议在瑞士全国只获得了日内瓦一州的多数赞成。全国范围内，选民的支持和反对票票数差距悬殊(36.4%：63.6%)，动议败得毫无悬念。

但绿党主席Regula Rytz在瑞士电视台采访中表示，尽管瑞士失去了这次在经济领域进行‘环境改革’的机会，但绿色经济依然是赢家：“因为面向未来的重要讨论正在展开。”而反对派代表、联邦院保守民主党议员Werner Luginbühl则坦言惊讶于这次动议结果的清晰：“人们说的这个‘不’字，不是不赞成可持续发展经济，而是反对动议过于激进的倾向。”

私人信息是否还安全？

本次联邦级公投中的唯一一项复决议案涉及瑞士的《新情报法》，该法早前已经得到联邦议会两院的审议通过，但左翼政治人士认为该法是对公民隐私的威胁，于是收集了签名，发起公民复决，诉诸全民投票(是的，在瑞士，对于议会通过了的法律，公民也有权说不)。

为了更好地抵御恐怖活动，瑞士《新情报法》增加了一系列附加安全保障手段：除了电话监控之外， 情报安全机构还可对信件和跨境网络交换进行筛查，或者安装监听设备。瑞士政府及议会认为这是有效应对世界范围内恐怖袭击愈发猖獗的必要措施。同时，安全措施的强化对防止网络间谍和黑客袭击也不无裨益。

但是，反对《新情报法》的人士则指出，新法内容有悖对隐私及言论自由等基本权利的保护，违背了欧洲人权公约的精神。另外，即使新法针对的是少数极端或违法分子，但是所有公民的信息都将被至于监控范畴之内。而且，间谍软件技术已经发展到可以远程监控电脑和设置监听及监视设备。面对这种发展，瑞士情报局应该做的是加强自身安全系统，以防御袭击，而不是“以其人之道，还治其人之身”。

尽管复决发起者言之切切，但是最后的投票结果依然证明，在瑞士公民心中，安全保障比隐私保护更为重要。这项原本令专家认为结果难测的复决，走向其实异常分明：瑞士全国没有一个州的多数选民认可复决对新法的质疑。《新情报法》最终以65.5%选民支持和34.5%反对的结果获得通过。

对此，复决的发起者之一、瑞士青年社会民主党主席 Tamara Funiciello透露：“从一开始，我们就很清楚，这次复决成功的难度很大。近期欧洲频发恐怖袭击，人心惶惶，我们很难让选民明白这一点：更多的监控并不能等于更多的安全。我们现在只能希望，《新情报法》能够按照政府的承诺得以实施(而不被滥用)。”而作为新法的支持者，联邦院人民党议员Alex Kuprecht对投票结果的评价则言简意赅：“无辜的百姓不应该担惊受怕。”

瑞士资讯swissinfo.ch及SRF

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