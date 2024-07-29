Quad外长会议后声明 关切南海局势、暗批北京

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（法新社东京29日电） 美国、日本、澳洲和印度合作的「四方安全对话」（Quad）今天在日本东京举行外长会议，4国外交首长针对南海局势表达「严正关切」，以未点名的方式斥责北京。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和另外3国外长在东京会谈后发布联合声明，呼吁实现「自由开放」的印度洋－太平洋地区。

这项声明没有直接指名中国，但提及南海局势。中国与菲律宾两国近期在南海具争议性的仁爱暗沙（Second Thomas Shoal）区域发生一连串因船舰运补而引起的冲突。

声明写道：「我们严正关切东海和南海的情况，并重申强烈反对任何期望以武力或威胁改变现状而采取的单方面行动。」

「针对在南海进行争议岛礁军事化，以及胁迫威吓性的军事演习，我们持续表达强烈关切。」

4国外长也谴责北韩「破坏稳定」的飞弹发射行为。

布林肯正在造访亚太地区国家，期望能强化区域合作，以因应北京作风日益独断、与俄罗斯关系逐渐深化。

今天会议与会者包含布林肯、日本外务大臣上川阳子、印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）。

上次四方安全对话外长会议于去年9月在美国纽约举行，这一次是日本第2度举办。日本首度举办是在2020年10月。