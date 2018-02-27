此内容发布于2018年2月27日 上午11:00 最后更新 - 2018年2月27日 -11:00

2017年12月，瑞士反对动物实验联盟曾在瑞士首都伯尔尼联邦大厦前公开抗议对灵长类动物进行活体实验。 (Keystone)

抵制弗里堡大学用活猴作为可卡因实验对象的请愿书，日前已收集到近万名人签名。



这封由瑞士反对动物实验联盟(LSCV，多语)外部链接牵头撰写的请愿书，收件人为弗里堡大学以及弗里堡州议会。



此举针对的是瑞士纸媒《一瞥报·周日报》(SonntagsBlick)上周末刊发的关于瑞士两所高校-弗里堡大学和苏黎世大学拟用活体猴子进行动物实验的报道。报道称，弗里堡大学用于科学实验的灵长类动物已强制服用可卡因，随后会由该校科研人员通过神经外科手术，对其大脑内某一区域进行改动，借此尝试助其戒除毒瘾。



抵制活猴实验的请愿书，要求该校立即叫停强迫猴子服用可卡因的活体实验。瑞士反对动物实验联盟还呼吁“公开科研协议，以便各界得以完全透明地从科学和伦理角度进行专业分析”。



动物权益保护者表示，用灵长类动物做科学实验，在道理伦理上是不可容忍的。然而弗里堡大学校方却认为，该科研项目在着手启动之前，便已经获得了所有必要的伦理、兽医以及政府授权，因此有理有据。

SDA-ATS/jc

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