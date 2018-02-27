抵制弗里堡大学用活猴作为可卡因实验对象的请愿书，日前已收集到近万名人签名。
这封由瑞士反对动物实验联盟(LSCV，多语)外部链接牵头撰写的请愿书，收件人为弗里堡大学以及弗里堡州议会。
此举针对的是瑞士纸媒《一瞥报·周日报》(SonntagsBlick)上周末刊发的关于瑞士两所高校-弗里堡大学和苏黎世大学拟用活体猴子进行动物实验的报道。报道称，弗里堡大学用于科学实验的灵长类动物已强制服用可卡因，随后会由该校科研人员通过神经外科手术，对其大脑内某一区域进行改动，借此尝试助其戒除毒瘾。
抵制活猴实验的请愿书，要求该校立即叫停强迫猴子服用可卡因的活体实验。瑞士反对动物实验联盟还呼吁“公开科研协议，以便各界得以完全透明地从科学和伦理角度进行专业分析”。
动物权益保护者表示，用灵长类动物做科学实验，在道理伦理上是不可容忍的。然而弗里堡大学校方却认为，该科研项目在着手启动之前，便已经获得了所有必要的伦理、兽医以及政府授权，因此有理有据。
最近，大众汽车集团用猴子进行废气实验的消息在欧洲引起哗然。那边长呼未落，这边短叹又起：据瑞士《一瞥报》周日版(SonntagsBlick)报道，瑞士大学即将用灵长类动物进行海洛因实验。
SDA-ATS/jc
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。