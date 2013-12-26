此内容发布于2013年12月26日 上午11:00 最后更新 - 2013年12月26日 -11:00

Christian Weber在他Val-de-Ruz的太阳能设备前 (swissinfo.ch)

巨大的屋顶铺满太阳能电池、地上竖着风力涡轮机，生物质在生产沼气：这就是为什么许多农民都热衷于可更新能源的原因。然而Christian Weber的例子证明，农民搞可更新能源，也是需要一点理想主义的。

“近几年能源问题变得如此重要，所有人都注意到了。我们农民，拥有所有可以生产清洁能源 的东西，”纳沙泰尔州Val-de-Ruz的农民Christian Weber说。

在汝拉地区，冬日的雪往往有1米厚，农庄掩映在冷杉、山毛榉和枫树林之间，事实上这里的农民很早就开始自己制造能源了。农庄们都配有电话和电源线，而且用木材取暖。每个农户都有自家的水源，还有一个用来储存雨水的蓄水池。

“我们很骄傲，因为我们不是那么依赖石油，不用从中东或者其他地方运石油，”这位农民强调道，他只开电动汽车。

农民革新 如果农业垃圾可以变为能量 作者： Rolf Amiet Düdingen能源园地是在4个农民的倡仪下建起来的。它是利用农业资源再造新能源的绝佳案例。该园地可以为500户供电，并提供取暖用的木颗粒。 Oskar Schneuwly，Oswald Bäriswyl，Markus Jungo和Hubert ...

中了“绿色病毒”

谁要想过这种有点与世隔绝的生活，在经营上，就要想得深一些。这种天赋Christian Weber无疑是有的。高中毕业后，他选择了如自己在伯尔尼州的祖辈一样，当一名农民。

在汝拉山间、在大自然中，他接管了农庄。“我不想生活在城市的居民区中，或者在高速公路边上种块地。我经营绿色农业已经有段时间了。在1000多米的山上，这是很耗费精力的”。

大概20年前，他在Val-de-Ruz创立了绿色垃圾农业堆肥的收集点，并凭此荣获了1993年瑞士农业协会的革新奖。就在几年前，他又中了“可更新能源病毒”，他这样诙谐地讲述道。

“我最早的梦想是建造一个小小的风力园。后来我意识到，一套太阳能设备可能更省钱，也更容易实现”。他为自己农庄的屋顶铺上了太阳能电池，至今依然为6个家庭提供电力。买主中还有苏黎世市的发电厂，他和电厂签订了一个有效期20多年的合同。

“这是一种虚拟供电，电其实还是在本地区受到了使用，然而在一个对环保能源如此敏感的城市，如苏黎世市，已经有顾客愿意为了支持这类可更新能源而付钱”。

国家支持 自2009年起，联邦为了鼓励供电商采用可更新能源，开始提供覆盖成本的供给补偿(KEV)。 供给补偿基金来自于用电消费者，每消耗一度电，都要交纳一定的税金。 在实际操作中，这笔资金用来填补生产价与市场价中间的差价，其补偿年限为20-25年。 2012年已有5000套设备得到了供给补偿，但尚有30'000个，和不少已经上马的项目还在等待补偿。 议会的一项动议案提出，自明年起，补偿基金应有大幅增长。因为每耗用一度电的用电税可能由0.9提升到1.5瑞分。 今后可能还将提得更高-2.3瑞分，联邦2050年的能源策略中这样提到。 信息框结尾

小型法拉利

在迈出第一步后，Christian Weber还有着大规划。和朋友一起，他建立了一个1600平米的光伏设备，就设在Derrière-Pertuis离他家几公里远的一个骑术学校的房顶上。“这设备就是一辆小型法拉利。我们可以用它满足60户的用电需求，”这位农民兴奋地说。

这近1年前开始启用的设备，预计用20年的时间赢利并分期付款。“这就是我的养老金账户，是我年老时的保障，”Weber解释说：“当然这并非金矿。一个想赚大钱的投资者，是不会投资这个项目的。要是一个银行家可能会去买苹果的股票了”。

而且，要想从银行获得贷款，也是不可能的。因此为了供给这台设备，他只好贡献出自己的积蓄，并得到了家庭的资助。尽管如此，要想把他脑子里的想法变为现实，他还是需要许多的热情，和一定的责任感。

“我们瑞士农民，就好像是土地的信托管理人。我们接受委托，照顾它、用它来打粮食。现在，我们又可以用它来供电，我看不出，我们有什么原因不这样做”。

在等候名单上

这也是瑞士农民协会的意见。2011年，为了鼓励农民上马可更新能源和高效能源项目，协会特地成立了Agrocleantech(农业清洁科技)信息顾问平台。

“瑞士今后还是应该更重视粮食的生产。太阳能设备应该在屋顶安装，而不是在田地里，”Agrocleantech的负责人Armin Hartlieb说：“但我们相信，农业在能源领域是很有潜力的。按照我们的研究，到2030年，我们可以每年生产2100千兆瓦时的电，和1'300千兆瓦时的热能，比Mühleberg核电站一年产的还多”。

与其他国家，例如德国相比，瑞士仍是很有潜力的，因为瑞士还有一项措施没有进行得很彻底，那就是政府鼓励。“目前我们还有30'000个项目等待着得到补贴。联邦补齐生产价与市场价之间的差价，这是必要的，这样这些设施才可以赢利，”Hartlieb强调说。政府和议会希望增加基金数量，但这需要很多年，才能让这一悬而未决的问题进入表决程序。

可更新能源 在瑞士，可更新能源可以满足20%以上的能源需求。其中主要是依靠水利(13.7%)和木材(4.20%)等传统能源。 “新”的可更新能源(太阳、风、生物质)等，只占2%。 而在欧洲其他国家，如德国或者斯堪的纳维亚等国，为农业发展可更新能源提供了很大可能性。 Agrocleantech的研究显示，到2030年，农业每年可提供3400千兆瓦时的电力和热力，是今天的100倍。 该研究的主要着眼点是太阳能和沼气。到2030年，所有的农庄屋顶都应该装上太阳光伏，瑞士也将修建1200个沼气池，如今只有100个。 信息框结尾

新项目

Christian Weber的Derrière-Pertuis项目也还在等待之中，但他已经等不及了，又开发了一个新的项目。就在离Derrière-Pertuis几公里远的地方- La Joux-du-Plâne，他希望建造2个巨大的风力涡轮机，可以满足12'000个家庭的供电需要。这一项目引来了该地区的20名农民参加，下一步就是将计划书递交到有关当局。该计划在2012年已经荣获了纳沙泰尔州的农业革新奖。

农民们已经开始进行可行性调查：风力情况、候鸟迁徙路线、与蝙蝠的相互影响等等。而项目所需要的6000-8000万瑞郎，农民们则可以和本州的最大供电商签订协议协商。“项目还是由我们来做，我们要在领导委员会中保留3-5个席位，”Christian Weber说。

风力园一定会建在对此感兴趣的农民的田地中，但这位发起人知道，他还和一些环保组织有着长长的官司要打，他们定会提起上诉。“我认为我也是环境保护者，但有时我对某些生态学家的观点真不敢苟同。他们似乎对蝙蝠更感兴趣，而不在乎放射性废料或者是气候变迁”。



(译自德文：宋婷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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