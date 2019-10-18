此内容发布于2019年10月18日 上午10:30

趣味信息：蠕虫可以在无氧状态下存活三天。那么它们是否持有降低心肌梗死所致损伤的秘密呢？ (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士一科研团队发现了在发生心肌梗死时杀死细胞组织的脂质，从而提高找到心肌梗死和中风新疗法的可能性。

心肌梗死的发生是由于血管壁斑块阻塞血管，导致血液无法流至心脏。心肌得不到所需的氧，令细胞组织迅速死亡。然而在同样的缺氧状态下，有些动物物种的承受能力似乎超过其他物种。举例来说，在无氧状态下蠕虫能够存活三天，某些海龟甚至可以存活数月。

本周一发表在《自然：代谢》(Nature Metabolism，英)外部链接上的一项研究中，由日内瓦大学(多语)外部链接霍华德·里茨曼(Howard Riezman)领导的科研团队，就试图找出为何缺氧会造成哺乳动物心脏组织迅速坏死，而有些动物却比其他动物有更好的承受能力。

通过对蠕虫进行研究，这些科研人员发现在心脏组织出现缺氧时，一种称为脱氧二氢神经酰胺(deoxydihydroceramide)的特殊脂肪分子(即脂质)增至危险水平，进而造成损伤。这种脂质会阻碍某些细胞功能，永久性地损害心脏组织。

为确定这种脂质的作用，科学家将一个人类突变体插入蠕虫基因组，触发了一种会增加脂质数量的遗传病。这致使蠕虫对缺氧极其敏感，证实了科学家们的发现。

治疗的希望

法国里昂大学的科研团队在此基础上更进一步，给实验鼠注射抑制剂，以减缓上述脂质的产生。

跟对照组相比，注射了抑制剂的实验鼠所受的组织损伤要少大约30%。

“这个降低比相当了不得，”里茨曼于周一表示。研究结果给开发心肌梗死和中风治疗方法带来了希望。

该科研团队包括日内瓦大学、里昂大学和法国国家健康与医学研究院的科研人员。





Keystone-SDA/UNIGE/jdp

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