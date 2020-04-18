一夜之间，大家都在说：麦耶和奎洛兹获得的诺贝尔物理学奖令瑞士人意识到，他们的天体物理学家站在“探寻系外行星”科研领域的最前沿，而且瑞士在研究和探索太空的很多领域都站在全球佼佼者之列。

1995年，两位瑞士天文物理学家发现了第一颗系外行星，但这一发现并未在科学界之外引起很大反响。多年过去，公众渐渐发现，科幻小说里常见的情节在现实中已经得到科学认定：银河系不仅遍布着恒星，还充满了行星。米希尔·麦耶和迪迪埃·奎洛兹发现了第一颗太阳系之外，环绕另一颗恒星运行的行星-飞马座51b。这样，瑞士人成为了发现系外行星的第一人。

24年后，他们的这一发现为其赢得了诺贝尔物理学奖。

这项诺贝尔奖实至名归。飞马座51b的发现是20世纪最重要的天文发现之一。它为我们了解自己在宇宙中的位置开辟了新的研究领域-由此，找到外星生命的几率也呈百万倍递增。

但是，在成千上百万亿公里之外的太空中搜寻生命，绝并非易事。这就需要人类发挥创造力了，瑞士人也在探索先锋之列。



这场探索从一开始就需要创造力的支持。说到底，我们如何确认这些行星真实存在？只靠谁都没有见过的、光点模糊的一两张照片？下面的视频对此进行了说明。



如今，探索的脚步走得更远了：人类要了解系外行星的物质构成。这正是轨道望远镜CHEOPS的任务-它是2019年12月推出的、第一颗“瑞士制造”的欧洲系外行星定性卫星。



系外行星 现代天文学的最大探索 这并非行星“阿凡达”，但它的确环绕距我们最近的恒星南门二(半人马座α)运转。这颗炽热的星球是遥远世界的新星，对它的探索成为天文物理学的重大挑战。在该领域，总是能见到身为先锋的瑞士人。 ... 作者： Marc-André Miserez

但是，早在CHEOPS、米希尔·麦耶、迪迪埃·奎洛兹，甚至是美国航空航天局(NASA)宇航员、瑞士人克劳德·尼科里埃尔(Claude Nicollier，NASA的第一位非美国籍宇航员)之前，瑞士人在太空探索领域的声誉就已经确立。

1969年，尼尔·阿姆斯特朗(Neill Armstrong)和巴兹·奥尔德林(Buzz Aldrin)手腕上戴着瑞士手表登上了月球。登月后，他们在竖起星条旗之前所做的第一件事就是安装伯尔尼大学研制的、分析“太阳风”的太阳帆-这是阿波罗十一号进行的唯一一个“非美国”实验。

太空探索之初，几乎所有美国或欧洲的太空任务都会用到瑞士技术。因为瑞士擅长制造精密仪器，而后者是在太空旅行中适应复杂环境的必需。

无论是在火星上部署探测漫游者，“嗅探”某颗彗星逸出的气体，还是对太阳系中的行星进行高清拍摄，瑞士工程师们总能给出实现方案。

而最新的瑞士天文技术贡献要数STIX。这台X射线望远镜将用来研究太阳耀斑。捕捉太阳耀斑的是一台欧洲探测器，它将和太阳进行一次史无前例的“最近距离接触”。

瑞士擅长制作钟表和精密机械，它同时拥有高效的教育和研究体系。这在某种程度上解释了这个山地小国成为太空大国的原因。



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