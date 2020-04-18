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瑞士与太空 小瑞士在大太空扮演着“大角色”

小瑞士在大太空扮演着“大角色” - 插图

一夜之间，大家都在说：麦耶和奎洛兹获得的诺贝尔物理学奖令瑞士人意识到，他们的天体物理学家站在“探寻系外行星”科研领域的最前沿，而且瑞士在研究和探索太空的很多领域都站在全球佼佼者之列。

1995年，两位瑞士天文物理学家发现了第一颗系外行星，但这一发现并未在科学界之外引起很大反响。多年过去，公众渐渐发现，科幻小说里常见的情节在现实中已经得到科学认定：银河系不仅遍布着恒星，还充满了行星。米希尔·麦耶和迪迪埃·奎洛兹发现了第一颗太阳系之外，环绕另一颗恒星运行的行星-飞马座51b。这样，瑞士人成为了发现系外行星的第一人。

24年后，他们的这一发现为其赢得了诺贝尔物理学奖。

发现系外行星的瑞士人 “诺贝尔奖把我们带上科学神坛”

和自己从前的导师米希尔·麦耶(Michel Mayor) 一起，迪迪埃·奎洛兹(Didier Quéloz)成为2019年诺贝尔物理学奖得主。他接受了我们的采访，谈到了“瑞士触觉”、发展中的科研和一个漫长故事的开端。

这项诺贝尔奖实至名归。飞马座51b的发现是20世纪最重要的天文发现之一。它为我们了解自己在宇宙中的位置开辟了新的研究领域-由此，找到外星生命的几率也呈百万倍递增。

首次发现20年后 上千个行星，但生命在哪里？

1995年10月6日，日内瓦天文台的Michel Mayor和Didier Quéloz两位天文学家发现了首颗太阳系外的行星。20年来，人们不断地发现着新的太阳系外行星(目前大约有近2000颗)，但是没有在任何一颗行星上发现生命迹象。但话说回来，我们期冀找到什么？是小绿人儿还是细菌？

但是，在成千上百万亿公里之外的太空中搜寻生命，绝并非易事。这就需要人类发挥创造力了，瑞士人也在探索先锋之列。

这场探索从一开始就需要创造力的支持。说到底，我们如何确认这些行星真实存在？只靠谁都没有见过的、光点模糊的一两张照片？下面的视频对此进行了说明。

宇宙探秘 等待发现的无穷世界

人类从开始仰望星空，就不断自问，上面到底有什么。现在我们知道，那里有不计其数的行星围绕着无数的恒星运转。但我们的肉眼看不到，又如何能够确信？那么请跟随向导，一起来探索广袤星系吧。 1995年，瑞士人Michel Mayor和Didier ...

如今，探索的脚步走得更远了：人类要了解系外行星的物质构成。这正是轨道望远镜CHEOPS的任务-它是2019年12月推出的、第一颗“瑞士制造”的欧洲系外行星定性卫星。

系外行星 现代天文学的最大探索

这并非行星“阿凡达”，但它的确环绕距我们最近的恒星南门二(半人马座α)运转。这颗炽热的星球是遥远世界的新星，对它的探索成为天文物理学的重大挑战。在该领域，总是能见到身为先锋的瑞士人。 ...

但是，早在CHEOPS、米希尔·麦耶、迪迪埃·奎洛兹，甚至是美国航空航天局(NASA)宇航员、瑞士人克劳德·尼科里埃尔(Claude Nicollier，NASA的第一位非美国籍宇航员)之前，瑞士人在太空探索领域的声誉就已经确立。

1969年，尼尔·阿姆斯特朗(Neill Armstrong)和巴兹·奥尔德林(Buzz Aldrin)手腕上戴着瑞士手表登上了月球。登月后，他们在竖起星条旗之前所做的第一件事就是安装伯尔尼大学研制的、分析“太阳风”的太阳帆-这是阿波罗十一号进行的唯一一个“非美国”实验。

当星星撞上音乐 Starmus：来苏黎世接收外太空灵感

Garik Israelian是天体物理学家，也是音乐家。Brian May是音乐家，也是天体物理学家。他们俩相遇之后，诞生了Starmus嘉年华(英)- 它不仅关乎精神，还震动灵魂和感官。只要6月24-29日来苏黎世参加活动，你就能明白此言之意。

太空探索之初，几乎所有美国或欧洲的太空任务都会用到瑞士技术。因为瑞士擅长制造精密仪器，而后者是在太空旅行中适应复杂环境的必需。

无论是在火星上部署探测漫游者，“嗅探”某颗彗星逸出的气体，还是对太阳系中的行星进行高清拍摄，瑞士工程师们总能给出实现方案。

温柔一撞 “罗塞塔”号长眠于冰冷的彗星之上

“罗塞塔”号(Rosetta)的任务圆满结束，等待它的不是绚烂壮观的爆炸，而是悄无声息的下落，只有些许飞扬而上的尘土和冰晶见证它的终结。今年9月30日中午13时19分，这个来自欧洲的探测器将会在受控状态下缓缓降落在彗星表面，在那里留下自己的印记。 ...

而最新的瑞士天文技术贡献要数STIX。这台X射线望远镜将用来研究太阳耀斑。捕捉太阳耀斑的是一台欧洲探测器，它将和太阳进行一次史无前例的“最近距离接触”。

“月球表” 半世纪前，瑞士制表业曾经“摘下”月亮

人类在月球上迈出的最初几步，也是制表业的一次冒险。宇航员们佩戴的是由美国国家航空航天局(NASA)精心挑选的欧米茄超霸腕表(Omega Speedmaster)。50年后，这个系列的腕表有了自己的超级粉丝、钟情的收藏者，甚至个别对它无所不知的专家。

瑞士擅长制作钟表和精密机械，它同时拥有高效的教育和研究体系。这在某种程度上解释了这个山地小国成为太空大国的原因。

瑞士的科研方向

凭借国内10所公立大学和2所联邦理工学院，瑞士高等教育在许多领域都走在世界前沿。 联邦政府通过瑞士国家科学基金会(SNSF 英、德、法、意)支持学术研究。该基金会为科研项目提供资金，也为长期科研政策制订的指导方针。 国家科研能力中心(NCCRs) ...

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