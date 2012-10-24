此内容发布于2012年10月24日 上午11:00 最后更新 - 2012年10月24日 -11:00

(Keystone)

瑞士科研人员发明的一种科研模式正在坦桑尼亚的农民当中进行试验：利用手机来记录气候的变化状况和新的虫害对收成的影响。

“最初的时候，我们有一个比较幼稚的想法-想将气候变化信息传达给农民，”苏黎世联邦理工学院的科研人员Juanita Schlaepfer-Miller说。为了观察气候变化对农业的影响，她前往坦桑尼亚实地考察。

“但很快我们就发现，农民们对于气候变迁早已有所了解，而且也作出了相应的调整。后来就形成了一个建立平台的项目，在此分享各自的经验。”

为农民们配备手机并教他们怎样使用手机拍照片、听音频，这样他们可以将每天所闻所见的气候变迁所带来的影响记录下来。

这种方法被称作“跨学科研究”，比如在气候变迁的题目中，首先对土地的状况进行检验，然后再在民众及其他学科领域的专家中展开合作，最后确定科研目标。

瑞士在这种科研方法上走在了前列，现在这种方法已经用于世界各地。伯尔尼持久发展与环境跨学科研究中心负责人Hans Hurni表示：“从一开始，我们就决定，不带着一个明确的想法去任何国家，而是在任何一个地方，与那里的科学人员或者非科学人员聚在一起，找出共同的问题并一起进行科研。”

地方结果

Schlaepfer-Millers领导的项目中，共传送了2000个图像、音频采访和观察结果。其中涉及在收获季节出现的新型害虫及反常的多雨天气状况和在变化后的气候中生长茂盛的新型作物的资料。

还要选出一位表现积极的农民代表，去参加地方举办的农业会议。他回来的时候会带来一些轶事和有用信息，分享给同村的人。

现在这一项目还在继续进行着，虽然这期间Schlaepfer-Millers已经回到了瑞士。

“这一项目的中心思想是建立一个共同的信息平台，这些信息不仅在一个地区暂时生效，而是要长期有效，在非洲地区民间的信息非常重要，因为各地气候变迁对人造成的影响差异非常大。” Schlaepfer-Miller说。

另外评估也是一种挑战，这位苏黎世联邦理工学院的女科研人员觉得这种跨学科项目存在一些问题，直至现在只有少数机构知道怎样来进行评估。许多评估工作依然以传统的数据标准为基础，这样会造成与项目的原本目的造成偏差的结果。

寻找资金

这种跨学科项目的资金筹集在很多情况下都是个难题，主要是因为这样的项目耗时长而且不一定有成果。

Christian Pohl也是苏黎世联邦理工学院的一名科研人员，多年来他一直集中精力于该类跨学科项目。他总结出这样的结论：直到现在依然有许多投资机构，不知道这类模式的科研的目标是什么。

Pohl表示，如果当一个项目带有政治色彩时，就更不容易搞到资助，“我从赞助单位那里得到很多这样的回复：‘这一项目政治性太强’，对于许多人来说，这是政治不再是科研。”

瑞士在适应气候变迁问题上走在国际先列，因此瑞士有责任和义务帮助其他国家，针对气候变迁和国际变化的ProClim论坛负责人Christoph Ritz这样说：“我想我们应该放眼世界的其他角落，放眼那里生活的70亿人民。”

南北国家科研能力中心(NCCR) 南北国家科研能力中心(National Centre for Competence and Research North-South NCCR)是瑞士最大负责科学研究的机构，来自全世界400多名科研工作者为该机构工作。 地球西北地区的气候变迁科研正在如火如荼地开展着，而东南部的国家却深受气候变迁的影响。 信息框结尾



(译自德文：杨旭东), 瑞士资讯swissinfo.ch

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