此内容发布于2012年8月23日 上午11:00 最后更新 - 2012年8月23日 -11:00

在图恩的Studer公司：75名学徒，7个专业 (swissinfo.ch)

Joel Zwahlen在学校时就自己造了一块表，所有细小的部分都是自己组装的。那时他就对机械很感兴趣。而现在，15岁的他刚刚开始机械师的学徒生涯。

每周三天，Zwahlen一早就登上了6点钟的火车，从他家Münsingen出发，去往附近的图恩(Thun)。他曾在汽车业外圆磨床市场的领导者- Studer公司做学徒，最近刚刚毕业。

除Zwahlen以外，Studer公司还有74名年轻人在这里做学徒。在瑞士，有232'000人放弃了全日制学校，而选择了学徒教育。

瑞士为学徒提供的机会多种多样，从办公室文员到屠夫，从建筑工人到电工，还有许许多多。

通往职业生涯

联邦职业教育与技术办公室(BBT)提出，瑞士的学徒教育要为“三分之二的年轻人在瑞士提供一个通往专业职业生涯的坚实基础”。

瑞士政府、各州和专业机构共同制定教学大纲，向学生提供与实践相结合的学校教育；以及直接通往工作岗位或继续进修的学徒教育。

“这种双轨制系统最重要的特点就是将工作中的学习，与学校学习相结合，”纳沙泰尔大学工作与组织心理学研究所助理教授Barbara Stalder说。

“这样的组合是独一无二的，很受学徒欢迎。许多学生在完成义务教育后，不愿再留在学校里，而是想早日进入职场。所以这个体系令瑞士年轻人的失业率非常低。”

灵活性

瑞士的学徒培训制度为年轻人提供了很大的灵活性，Michael Kraft认为，这是一大优势。他是瑞士商业协会(Schweizerischer Kaufmännischer Verband)的青年辅导员，该协会管理着瑞士最大的学徒部。

“政府允许青年们在不同的职业间相互转换，积累不同的经验，”Kraft说：“你可以在形形色色的机构和培训中做出选择，而不必在15岁时就决定，这辈子要选定哪种职业。这是近些年来最大的进步”。

18岁的Deborah Sigrist在Studer公司开始了她商科学徒最后一年的学习。每周只有两天待在学校里，“也足够了”。其他时间她在Studer工作：安排会晤，处理来自世界各地客户的电话，了解商务工作中的一切。

“我觉得，要工作却毫无实践经验是非常不明智的。所以我决定先当一名学徒，”Sigrist说：“这样我可以真正地和人面对面地工作，而不仅仅是在学校的椅子上坐着”。

明年7月毕业的时候，摆在她面前的选择很多。凭着自己的学历，她可以直接进入商界工作。也可以继续进修，拿到职业学校的高中学位后，在高等专科学校学习。高等专科学校基本等同于大学，也可以颁布学士和硕士学位。Deborah Sigrist有心在职业高中继续学习。

需求与供给

Studer公司的职业顾问Roger Leuenberger认为，市场对商业学徒的需求很大，相对而言，技术工种的需求不那么旺盛。劳动心理学家Barbara Stalder则认为，供求关系问题，是瑞士学徒培训制度的一个越来越大的挑战。

“对计算机和商业学徒的需求很高，而对手工业学徒的需求则相对较低，这两种需求之间的鸿沟也越来越大，”Stalder说。

“既要按照市场的需求安排培训项目，又要同时满足青年人的需要和兴趣，这是一个巨大的挑战”。

企业角色

Kraft负责着瑞士商业协会的一部热线电话，学徒、企业管理人员、家长都可以就商业学徒培训提出问题。他觉察到，学徒的期望与培训课程有时并不匹配。

“有时候我想，所有公司都应该知道，如果聘请了学徒，就有义务提供一个职业和个人发展的前途，”Kraft说：“90%的企业都做得都不错，有些则不太理想”。

Leuenberger说，Studer的学徒都融入了公司的日常业务中。他们每周有2次企业内部的理论培训。在第三和第四学年，他们大多会站到生产第一线的磨床机前，为客户生产产品。有些甚至有机会拜访国外的客户。

“这些学徒融入了工作的环境，我们让他们承担很多责任，”Leuenberger解释说：“他们自己检查自己的工作，并没有人总是在他们身后指指点点。这是很重要的一步，专业的学习固然重要，但更重要的是，让他们自知、自信”。

学徒数据 联邦职业教育与技术办公室统计，瑞士有30%的企业参与了学徒培训计划。 2010年最受欢迎的职业学徒方向是： 商科：11'970 零售业：5720 商贸中专、职高、继续进修：4470 卫生行业：3130 护理行业：2560 厨师：2100 电工：2070 机械工：1750 计算机：1690 绘图：1640 信息框结尾



(译自德文：宋婷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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