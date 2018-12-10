六分之一的瑞士人每天都使用像亚马逊Echo这样的语音控制设备。 (Keystone)

目前，超过三分之一的瑞士人在个人智能手机、电脑和智能扬声器上使用语音用户界面(VUI)，预计使用人数还将在未来一年内翻一番。

本周三(11月5日)，咨询公司Farner和卢塞恩大学联合公布了关于VUI的代表性研究结果。研究显示，37%的瑞士人已经在使用语音功能，而且15%的人每天都会使用这一功能。他们主要是用语音功能来搜索和比较商品，特别是电子产品、家居用品和娱乐产品。

受访者表示，将来他们希望在操作家用电器或购物时能更频繁地使用语音命令。

在一份声明(德)中外部链接，Farner引用美国市场研究机构ComScore的估测结果，在美国，截至2020年，语音命令将占所有搜索操作的50%。苹果HomePod、谷歌Home和亚马逊Echo等语音控制设备越来越多地成为了这个市场上的日常家居用品。

对企业的影响

对语音用户界面日渐增长的使用频率也会对企业营销和沟通产生影响。研究报告撰写者表示：“如果在未来几年内大多数搜索请求将通过语音完成，那么公司和品牌就必须学习如何用语音来展示自己。”

他们还指出，到目前为止，品牌经理和创意人员一直专注于品牌的视觉外观。但随着基于语言的技术日益普及，公司与目标群体之间的关系正在不断发生着巨大变化。

作者总结道：“随着语音用户界面的传播越来越广，品牌也越来越需要找到符合其定位的声音。”



Keystone-SDA/ts

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