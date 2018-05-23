此内容发布于2018年5月23日 下午2:53 最后更新 - 2018年5月23日 -14:53

2013年5月西班牙马德里，一位妇女向一名街头乞丐施舍硬币

(Keystone)

来自瑞士苏黎世大学的神经学家试图探究人类在作出利他行为之后产生所谓的“安适暖意”、令人心旷神怡的幸福感和满足感背后，究竟是由大脑不同区域间怎样的沟通机制所驱动的。他们的研究发现(英、德)外部链接，慷慨大方、轻财好施确实能让你更愉悦。



科研人员在试验中发现，慷慨好施的人会比那些表现得自私自利、锱铢必较的人更快乐。不过，大方程度与个人满足度并无影响，这也意味着，一个人并不是慷慨解囊乐意奉献的钱财越多，就愈发会感觉幸福。



研究团队将50名受试者均分为“慷慨群”和“自私群”两组。“自私群”被赋予需考虑该如何在接下来的一个月内为自己花掉100瑞郎的任务；而“慷慨群”则被告知得计划把同等数额的钱花在别人身上。事后，受试者接受的脑部扫描显示，与慷慨相关的脑部区域-颞顶叶接合区，以及与主观幸福感相联的脑域-腹侧纹状体，在扫描过程中呈现出强烈的同步反应；也就是说，与“自私群”相较，“慷慨群”的幸福情绪提升更为显著。



在刊登于《自然-通讯》(Nature Communications，英)外部链接期刊上的研究报告中，笔者这样写道：“日常生活中，人们往往低估了慷慨好施和个人幸福感之间的联系，从而忽略了亲社会消费行为(prosocial spending，即帮助他人、给予他人金钱或实物)所带来的裨益。每每被问及时，他们的答复通常是他们自以为在自己身上一掷千金，就势必会获得更大的满足感和幸福感。”



“而我们的研究则提供了慷慨举动和幸福感之间所存在的行为学和神经学方面的确凿证据。这一发现不仅对神经学，而且对教育学、政治学、经济学以及健康保健都具有重要的潜在作用。”



不过，该项目的参与者之一-苏黎世大学经济系的菲利普·托布勒(Philippe Tobler)也强调：“你并不需要为了追逐幸福感而刻意做一个牺牲自我、克己待人的殉道者。只需要稍微待人大方点儿就足够了。”







瑞士资讯swissinfo.ch/sb

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