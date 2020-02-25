尽管伦巴第大区的冠状病毒病例猛增，但瑞士政府对从意大利前往瑞士的入境交通未采取任何限制措施。

(Keystone / Martin Ruetschi)

新型冠状病毒在意大利的快速蔓延在瑞士意大利语区提契诺州引发广泛忧虑：这一阿尔卑斯山脉以南的瑞士州距意大利主要疫区仅有数公里的距离，每天都有6万名意大利跨境工作者来这里上班。

病毒为什么不久就会进入提契诺州？

瑞士提契诺州距意大利疫情中心洛迪省(Lodi)仅有几百公里的距离。而圣哥达公路和铁路隧道令提契诺州成为从意大利去往中、北欧的重要阿尔卑斯线路中转站。

但是比途径旅客更让人担忧的是意大利跨境工作者(大部分来自受冠状病毒影响最大的伦巴第大区)带来的传染风险，后者每个工作日都会在工作岗位上和提契诺当地居民密切接触。



2月24日，联邦卫生部部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)强调，目前在瑞士境内尚未发现Covid-19病毒确诊病例，300多例疑似病例在病毒测试后均显示阴性。但是，有几位在亚洲旅行的瑞士公民确认感染，且已接受了隔离。

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需要关闭国界吗？

只有联邦当局有权下令关闭提契诺州和意大利之间的边境。尽管提契诺民粹主义党“提契诺联盟”已于近日提出这一议案，但政府无意采取此类措施。联邦公共卫生局的态度是：意大利北部的局势确实令人担忧，但问题依然限于局部地区。目前讨论(病毒)向瑞士蔓延的问题尚为时过早。

此外，就算新冠病毒真正在欧洲扩散开来，用关闭国境的措施阻止病毒的传播也是不可能的-因为欧洲大陆各国之间的联系太紧密了。和瑞士一样，法国和奥地利也决定保持其对意大利边界的开放。

为什么提契诺州经济离不开跨境工作者？

目前有67’800多名跨境工作者在提契诺工作-自2002年瑞欧“人员自由流动协议”生效以来，就职于提契诺州的跨境工作者人数翻了一番。在瑞士，仅有日内瓦州每日跨境通勤者的人数(87'104人)高于提契诺州。此外，巴塞尔城市半州和沃州的跨境工作者人数为33’932和32’425人。



跨境通勤者人数占提契诺州劳动力总数的四分之一以上。传统意大利工人主要从业于建筑及工业领域。但如今情况已非如此：提契诺州近三分之二的意大利跨境工作者受雇于第三产业。

意大利跨境通勤者活跃在提契诺各个经济和公共服务部门。这种情况下，关闭边界可能会使提契诺相当比例的经济领域陷入瘫痪，并严重触及到许多基本民生服务-首当其冲的就是医疗服务，因为在当地医疗机构的护理人员中，大约一半是外籍人士，五分之一是跨境工作者。

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