此内容发布于2020年4月27日 上午10:00

一位高级流行病学家表示，包括苏黎世街头电音狂欢节(Zurich Street Parade)在内的大规模集会，2021年夏季之前获准举办的几率微乎其微。 (Keystone/Alexandra Wey)

一位高级流行病学家表示，如若要预防新一波新冠病毒疫情暴发，那么瑞士的日常生活需要超过12个月的时间才能再度恢复常态。



据瑞士政府2019冠状病毒病Covid-19特别工作组核心成员马塞尔·坦纳(Marcel Tanner)预计，针对此次新冠病毒传染疾病的疫苗，最早不会在未来15到18个月以内问世。

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”(今年夏天)瑞士不会允许举办任何有大量观众亲赴现场观看的足球比赛或者音乐会，“坦纳在《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)4月24日刊登的采访中称。



坦纳曾执教于巴塞尔大学流行病学系，并担任瑞士热带病和公共卫生研究所(Swiss Tropical and Public Health Institute)前任所长一职。他希望瑞士政府能够早日放宽对超过5人的公共群体聚集以及私人聚会的限制措施。



与此同时，他也表达了期望，如果瑞士民众能够遵守必要的安全预防措施-包括在搭乘公共交通工具时注意彼此保持安全社交距离，那么绝大多数人就能在今年6月重返工作岗位。



”对此我们不妨务实一些，“他表示：”就个人而言，我更倾向于在乘坐公共交通工具时必须强制戴口罩。“



对于瑞士民众的日常生活是否有可能即将恢复正轨，坦纳持怀疑态度。



在他看来，想要让日常生活恢复常态，需要瑞士全体居民中至少60%的人对新冠病毒产生免疫。坦纳认为，(实现被动群体免疫的)过程可能会持续到2021年秋季。



坦纳也在采访中对各界利益相关者提出的指责质疑予以反驳。许多利益相关方团体因受到疫情波及，而希望瑞士政府能够很快对工商业界放开相关疫情限制措施。



瑞士政府自本周一(4月27日)起将逐步放宽限制措施，并根据新增确诊病例数据，于6月11日采取后续措施。



措施细节将于本周公布，敬请期待。





swissinfo.ch/urs

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