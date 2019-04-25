此内容发布于2019年4月25日 上午9:30

2018年，日内瓦州的外籍居民比例以40%位居瑞士全国之首。 (© Keystone / Martial Trezzini)

根据瑞士联邦统计局初步统计数据显示，去年，瑞士人口略有增长，截至年末已突破850万人大关。



瑞士联邦统计局(FSO)于4月9日发布的报告(多语)外部链接显示，截至2018年底，共有854.23万人居住在瑞士境内，在2017年底统计数据基础上增长了5.82万名常住居民，涨幅达0.7%。



除纳沙泰尔州和提契诺州外，其他所有州/半州都不同程度上呈现出轻微增长之势。 其中以施维茨州的人口涨幅最高(+ 1.2%)。

不过，与往年相较，去年瑞士人口涨幅依然略显逊色。纵览历史数据，此前，瑞士已以每年高于1%的增长率，连续保持了长达十年的人口增长。



回首去年，相继有17.17万名外籍人士移居瑞士；自瑞士外迁至别国的群体也在往年基础上增至12.62万人，其中不仅涵盖了3.18万名瑞士籍居民，也包括9.44万名外国人。



2018年的净移民-即该时期内入境移民人数与出境移民人数之间的差值-以4.55万人的数值略有缩水，与2017年相比减少了1%。2018年人口自然增长数-即出生人数减去死亡人数-与同期相比，也以1.86万人的差额骤降8.9%。



目前，瑞士人口涵盖63.953万名瑞士籍国民(占全国人口74.9%)以及21.47万名外国居民(占25.1%)。其中，日内瓦州的外籍居民比例最高(40%)，而内阿彭策尔半州的外籍居民比例最低(11%)。

Keystone SDA/sb

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