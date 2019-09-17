伯尔尼的日托儿童

(Keystone / Alessandro Della Valle)

某瑞士调研发现，送孩子上日间托儿所并不会对他们的发展产生负面影响，而且上日托的儿童与在家调教的孩子并没有什么差别。

9月13日《每日导报》(Tages-Anzeiger)登载(德)外部链接了这项研究(英)外部链接的结果，该报称，这是瑞士进行的首个同类研究。

苏黎世大学的这个团队由心理发展学(英)外部链接教授莫里茨·道姆(Moritz Daum，德外部链接)带领，他们调查了儿童保育类型与幼儿在运动、认知、社会与语言等四个重要发展领域的关系。他们的研究对象是637个年龄介于18-24个月的幼儿，这些孩子要么由父母或亲属完全在家照看，要么每周至少上两天日托。

该团队使用标准化评估工具对这些孩子的能力做了测试，再在两组儿童之间进行对比。研究指出，最后的结果显示就受测试儿童而言，“保育类型与幼儿的认知、运动、社会与语言能力没有联系”。

没有差别

“得知儿童在家养育还是上日托的结果并无差别，这对我来说很好，也很重要，”道姆告诉瑞士瑞士区电视台SRF(德)外部链接，“我对此不感到惊讶，因为瑞士绝大多数的日托质量都非常高。”

科研人员们表示，瑞士的结果也确认了其他国际性调研的发现。

儿童发展的关键是受到关心、足够且丰富多彩的学习机会、能去户外活动、和其他孩子互动，以及有专人看护孩子。道姆说，对日托来说亦是如此，因为日托里有很多玩伴、护理人员及户外活动时间。

瑞士儿童保育协会Kibesuisse对积极的结果表示欢迎，但也在SRF报导中指出，仍有可以改善的领域，尤其是护理员与儿童的比例和员工波动率。

传统态度

瑞士半数以上的妈妈们是在职母亲，至少也在做兼职工作，因此对日托的需求与日俱增。40%左右的3岁以下(含)儿童在家庭之外接受照顾。该调研称，欧盟平均数值也和瑞士不相上下，不过国与国之间则有着巨大差异，例如在丹麦，这个比例达到65%，而捷克仅为5%。

然而如该文所言，日托“仍是个非常敏感和有争议性的舆论话题”。人们仍能听到对养育儿童的传统观念，学校每天的课程亦是照此安排-孩子们中午要回家吃饭，这对在职父母来说很有挑战性。此外，送孩子入托还很昂贵。

不过，儿童保育向来是人们热爱讨论的话题：9月13日这天，由多个瑞士城镇结成的联盟还呼吁更多支持儿童的保育与早教。







SRF/Keystone-SDA/University of Zurich/ilj

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram