此内容发布于2019年8月15日 上午9:30

2005年6月22日，瑞士铁路网因断电全部停止运行。明年要是发生同样情况，铁路公司可能就要缴付可观的巨额赔偿金了。 (Keystone / Laurent Gillieron)

班次因故取消、火车晚点、漏站未停：瑞士联邦铁路公司(SBB)今夏没少惹恼乘客。瑞士政府颁布的关于补偿机制的新规定可能会让乘客们消消气。

今后，瑞士火车晚点将补偿乘客，而且钱还不少哦！如果火车班次取消或者长时间延误，受影响的乘客可以得到额度至少为四分之一票价的补偿金。

成本更高

据国家公交机构ch-direct所做的统计：瑞士全国每年因为车次延误向乘客交付的赔偿金达到1百万美元，而联邦委员会的参照数据为50万美元，因为其中没有将公交通用年票持有者所获得的补偿计算在内。执行新规则对公交企业意味着更多的工作。联邦铁路公司表示：“同其目前分发‘道歉优惠券’的商誉方案相比，新机制的成本必定更高。”

现行的列车晚点补偿通常是通过查票员在列车行进中随机发放优惠券的形式完成的。如果新规生效，乘客就必须前往中心接待处提交赔偿申请。具体操作流程，尚需研究。

责权明确

无论如何，新策的意旨明确：不能最终让乘客自行承担损失。联邦交通局发言人Michael Müller表示，新规加强了对乘客利益的保护，在相关情况下，后者受补偿的权利受到法律保护。“现在，公交公司要找到简单高效的办法让新规定得以执行。”

一些欧盟国家已经在瑞士之前实现了系统补偿乘客的机制。德国铁路公司去年一年因为车次延误和火车取消而向乘客缴纳的赔偿金达到5500万欧元，比4年前翻了一番。

针对瑞士联邦铁路和各公交公司的乘客补偿金新规定或将在一年后生效。

srf/瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram