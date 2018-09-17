此内容发布于2018年9月17日 上午11:19 最后更新 - 2018年9月17日 -11:19

鸟瞰瑞士东部阿彭策尔州附近的一座农场。 (Keystone)

去年，16%的瑞士农场因为违规操作，被瑞士联邦削减了补助。要知道，在人工高昂的瑞士，联邦为了保护本土农业而给予农民的资助以及各种财政优惠对农民来说有多么重要。被削减补助的农户大多“栽在”动物保护和福利使用问题上。

瑞士《周日报》(Sonntags Zeitung)在9月16日的相关报道中透露，7145个农场获得的补助较低，这一比例占了瑞士农场总数的16％。联邦农业局尚未公布此数据，但情况已得到瑞士经济部的确认。2012年，瑞士10%的农场遭遇削减补贴的命运，这一比例在5年内显著增加。

2017年，联邦政府向全国约4.5万家农场发放了共计28亿瑞郎(约合199亿人民币)的直接补贴。而削减的补贴总额为790万瑞郎：平均到每家“受损”农场，削减金额为1100瑞郎。大约一半的处罚源于动物保护和与福利相关的违规。

对此，瑞士农民联盟(Swiss Farmers Union)对当局的官僚主义进行了谴责。“审核要求和所需文件一年年愈发复杂化。农民要应付这么多的文书工作，难免出错。”联盟表示。联邦农业局共接到来自农民的800多个反官僚提议，均须在今年年底之前进行讨论。

9月23日，瑞士选民将就促进瑞士可持续农业以及食物伦理的两项动议进行投票。较之前期的投票预测，两项提案的支持率在近期民测中均大幅下滑。



RTS/Keystone SDA/sb

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