此内容发布于2018年5月21日 上午9:00 最后更新 - 2018年5月21日 -09:00

青少年护理者们既能为照顾患病的父母提供力所能及的帮助，同样也能够为照料年长的亲属提出一把力。 (Keystone)

当父母或亲属生病时，儿童可能要充当起私人护理员的角色。瑞士有史以来首次相关数据调查显示，在10-15岁的青少年群体里，将近8%的儿童是尚未成年的少年护理者-这个比例之高甚至远远超过调研者此前的预期。



如果家里有一位罹患癌症或者得了抑郁症的父母、姊妹或祖父母，某些孩子的生活很可能会多少发生些改变。他们可能不仅要承担起额外的病患护理、家务和照顾年幼弟妹的保育责任，甚至还有可能要完成给患者用药和输液这种对他们而言勉为其难的工作。



位于苏黎世的卡理多斯高等专科学院(Kalaidos University of Applied Sciences)健康保健科学研究所Careum Research(多语)外部链接的少年护理者研究项目(多语)外部链接负责人Agnes Leu(英)外部链接表示，提及个人境遇，这些年少的护理员们往往会保持沉默。

“于我而言，这就像是一个人人都想避而不谈的忌讳话题：少年护理员们对它秘而不宣，因为他们不希望让每个人都知道自己的境遇；同时，他们的家长或者那些被他们照料的人也不希望自己的孩子们谈论它。”Leu对瑞士资讯swissinfo.ch说。



Leu和她的团队首次揭示了这个问题在瑞士的严重程度。在对230所瑞士学校里10-15岁青少年进行的全国性调查中发现，在受访的4800名少年中，将近8%的孩子正在承担着在他们这个年龄阶段本不该承担的护理工作。这一调研结果甚至让早有心理准备的Leu感到吃惊，因为根据其他国家的研究，Leu原本推测受波及的瑞士少年护理员在全体青少年群体中所占的比例，应与其他国家同一课题研究得到的数值不相上下，也就是说介于4%到5%之间。



国际横向比较 Leu教授和她的英国同事Saul Becker针对各国关于年少护理者的意识和政策应对进行了国际比较(英)外部链接。对比发现，英国是该研究中唯一一个被评为“先进”的国家，其意识、研究以及对年少护理者的政策和实践都处于国际先进水平。 澳大利亚、挪威和瑞典(被定性为“中级”)位居其次。与此同时，新西兰、与瑞士毗邻的奥地利和德国则被列为“初级”。瑞士的评级相当低：在意识和研究方面，瑞士同美国、荷兰、撒哈拉以南非洲、意大利、比利时和爱尔兰同时位列于“新兴”组别中。而法国(同芬兰、希腊和阿拉伯联合酋长国)跻身于“萌芽、觉醒”之列。

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在英国，有将近三十年历史的一项公认权威研究(英)外部链接表明，18岁以下的少年护理者比例仅为2%-4%。



同样令人惊讶的是，在8%的瑞士青少年护理者群体中，男女性别差异并不显著：女孩为9%，男孩为6.6%。Leu解释道，年长的护理者则大多为女性。



教授对此评论道：“这表明在承担护理员角色上，孩子的性别并不重要；关键是，如果家里有一到四个孩子，大多数情况是最年长的孩子承担护理责任。”



年少护理者的心声



作为Leu研究重点的一部分，一对一的个体访谈(德、法、英)外部链接直观的反映了青少年护理者们所面临的重重障碍。当Giulia Brändli的母亲被诊断患有癌症时，她年仅16岁。她的一些朋友们不理解她为什么要花费那么多的时间陪伴父母，也不能体会她是如何极力地避免自己生病，只因为如果生了病她将不能去探望她的母亲。不过Giulia表示，她原本也期望能从成人那里得到更多的理解。



Gaétan Girardin的妈妈患有精神类疾病。对他而言，支持小组会有所帮助。



据Leu介绍，由于其他家庭成员、朋友的缺位，又或者因为专业护理太过昂贵，孩子们往往需要担当起护理者的角色。但他们也情愿护理，因为这是为了他们所爱的人。他们并不把护理看成是一种负担：事实上，在接受调查的年少护理者中，大约有三分之一的人觉得护理负担很低或中等；22%的孩子表示负担重；16%的人认为负担非常重。



护理者们表示，他们发现要取得与同龄人相同的成绩比较困难。而有些成绩对于很多年少护理者来说非常重要，例如在校成绩。虽然学校生活让他们从护理工作中得以休憩，但找时间完成学校任务却需要更多的协调安排。



专业人士



Leu和她的团队还对3500多名教育、医疗和社会专业人员进行了第二次全国性调查，以了解他们对年少护理者的认知程度。结果他们发现很多人对这个话题还不太熟悉。但是一听到对这个概念的详细解释，则有40%的受访者表示在他们的职业角色中曾遇到过年少护理者。



在相当多的案例中，只有当孩子在学校遇到困难时，比如他们表现出疲倦，老师才会注意到他们。因此，专业人士们表示，他们希望获得更多的信息和培训，以助于发现并能尽早地帮助年少护理者。



这两次的调查结果标志着人们对瑞士(年少护理者)形势的关注迈出了重要的第一步。同时，年少护理者们所需支持的相关研究仍在继续，其研究结果将在明年公之于众。

政府行动计划

作为2020健康政策重点的一部分，瑞士政府已批准了《支持和缓解亲属照顾行动计划》(多语)外部链接。

联邦公共卫生办公室(多语)外部链接发言人Daniel Dauwalder说，政府已经意识到年少护理者的问题，并就成年和年少护理者问题，发起了一项大型科学项目(多语)外部链接。“研究重点是了解家庭护理人员的总体支持需求，但同时也顾及他们的工作场所。在这项研究中，9岁以上的人（即儿童）被问及他们的需求。目前初步调研已经完成。”他通过电子邮件告诉瑞士资讯swissinfo.ch。

Leu说，我们还需要做更多的工作来帮助年少护理者，政府行动计划的部分内容也过于注重成人护理者。而且，成立全国护理人员组织同样是一个该被优先考虑的事项，因为瑞士是唯一没有这种机构的国家之一。

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(翻译：熊薇), 瑞士资讯swissinfo.ch

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