谁叫沃尔特罗德？ (akg-images)

周一(8月19日)公布的年度统计数据显示，诺亚(Noah)这一自2013年以来瑞士最受欢迎的男孩名字已被利亚姆(Liam)挤下神台。在女孩起名中，艾玛(Emma)击败了常规冠军米娅(Mia)。

2018年最受欢迎的女孩名

(tvsvizzera)

对于去年出生在瑞士的42’838名女孩和45’013名男孩来说，简短可爱的名字仍最受欢迎。总体而言，艾玛、米娅、索菲亚(Sofia)、埃琳娜(Elena)和丽娅(Lea)是最常见的女孩名字；利亚姆、诺亚、利昂(Leon)、卢卡(Luca)和埃利亚斯(Elias)是最常见的男孩名字。

2018年最受欢迎的男孩名

(tvsvizzera)

联邦统计局(FSO)表示，起名偏好因语言区域而异。

在德语区，诺亚和米娅位居榜首。在法语区，利亚姆和艾玛位居榜首。在意大利语区，莱昂纳多(Leonardo)和索菲亚位居榜首。在罗曼什语区，阿莱西奥(Alessio)和凯拉(Chiara)位居榜首。

在意大利语区，最受欢迎的名字是莱昂纳多(Leonardo)和索菲亚。

(tvsvizzera)

海蒂(Heidi)并不流行

就总人口而言，情况则大不相同，传统的名字仍占主导地位。从这个联邦统计局网站的互动图像(多语)外部链接上可以看出，利亚姆、诺亚、艾玛和米娅甚至没有进入前20名。丹尼尔(Daniel)、彼得(Peter)、托马斯(Thomas)、汉斯(Hans)和克里斯蒂安(Christian)是最常见的男孩名字，而截至目前，玛丽亚(Maria)、安娜(Anna)、乌苏拉(Ursula)、桑德拉(Sandra)和露丝(Ruth)是最常见的女孩名字。

这些统计数据还帮助读者回顾了从1948年到2018年间每过十年的前20大流行名字，以前名字的总量较小，汉斯和伊丽莎白(Elisabeth)位居榜首(海蒂排在第13位，十年后降至第20位，最后从榜单上消失)。​​​​​​​



Keystone-SDA/ts

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram