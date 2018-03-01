此内容发布于2018年3月1日 上午9:00 最后更新 - 2018年3月1日 -09:00

印刷媒体-报纸已成历史了吗？瑞士媒体陷入危机 (www.dieviertegewalt.ch)

一部纪录影片展示了瑞士媒体今后愁云惨雾的景象：自网络发明以后，随处都可读到免费的消息，这导致编辑部的未来岌岌可危。媒体作为“第四种暴力”还能在民主体制中发挥重要作用吗？



《第四种暴力》导演：Dieter Fahrer. (Dieter Fahrer)

Dieter Fahrer的父母属于“濒临灭绝的物种”：他们每天阅读纸质媒体-报纸。在把所有文章都读完之后，他们还会把报纸铺好，用来盛削蔬菜的垃圾。



Dieter Fahrer在他的纪录片里，用这幅充满田园风格但又略带忧伤的画面开启了一场巨大的政治讨论：如果网络取代了传统媒体，那会发生什么？如果不赚钱、没有钱，那么媒体产品的质量会如何？这对直接民主又会带来怎样的影响？瑞士公民每年要进行四次投票，媒体的独立性又如何保障？

工作中的记者



伯尔尼人Dieter Fahrer花了3年时间用于调研、拍摄和剪辑。自2月中旬起他的影片《第四种暴力》(德)外部链接走进了瑞士的影院。片名的用意在于，让人们了解到媒体在民主体制中所扮演的角色-例如报纸，通过曝光可以阻止政坛上的权力滥用；帮助议会在贯彻实施动议时全面考虑每一个细节；通过媒体让选民多角度地看待投票提案，这往往是政府在投票宣传册中所顾及不到的。



然而在影片中，观众并不会看到这些。他把目光投注到了编辑部的日常工作上，因而选取了4家不同的德语媒体：一家传统日报《联邦》(德)外部链接；一家公共右倾广播《时间的回声》(德)外部链接；一个依靠广告资助的网络门户网站《Watson》(德)外部链接和一个靠订阅和赞助为生的媒体起步公司《共和》(德)外部链接。

“我曾自问：什么是第四种暴力？”导演Dieter Fahrer说：“是那些记者，他们努力地在这个越变越难的市场里站住脚。我想展示一下这些人的工作”。



“第四种暴力”这一选题涵盖太广，难以用电影展现。“我很快就觉察到，这必须是一部比较主观的影片”。他由此开始侃侃而谈，并且透露到媒体变革给他自己带来了哪些不快，然后，又提及了一个敏感的政治讨论。

数据资料

瑞士导演Dieter Fahrer于1958年生于伯尔尼。在慕尼黑完成摄影学业后，他曾在众多的故事片、纪录片中担任过影片助理、摄影、摄制主任和制片主任。自1997年起担任Balzli & Fahrer公司的制片人和负责人。他的著名影片有《Que sera?》、《来自香格里拉的短信》和《Thorberg》。Fahrer曾多次获得奖金及奖项，其中包括伯尔尼州电影奖和3sat纪录片奖。他的最新影片《第四暴力》( Vierte Gewalt)描述的是瑞士的记者们。自2月中旬开始在瑞士各大影院上映。 信息框结尾

变革中的瑞士媒体



无论是在德语区、法语区还是意大利语区，瑞士媒体都陷入到巨大的危机当中。仅有少数几家大的出版机构控制着市场，收入锐减，出版社也在精简。最近的例子就是：大出版社Ringier Axel Springer在2017年将法语杂志《L'Hebdo》停刊，原因就是赢利太少。瑞士唯一幸存的通讯社- sda瑞士通讯社于2018年宣布，将裁减150名全职员工中的40个。而今年3月4日，瑞士选民又将就是否废除公共广播电视税而举行投票。



危机即将来临。瑞士法语电视台RTS不久前放映的纪录片(法)外部链接《记者的原则》，就反映了瑞士的媒体危机问题。无人知晓，媒体今日要靠怎样的资助才能生存，里面一位记者说。还有一位记者，对一个班级谆谆善诱：“如果你们去面包店买一个羊角面包，是不是一定要付钱啊？”人们犯了一个历史性的错误，将新闻内容免费发送到因特网上，如今便很难就与之相对应的工作而收费，前《L'Hebdo》的主编在电视纪录片中说到。



民主无法免费得到



Fahrer也肯定地说，如今很难通过媒体赚钱。当然，也不仅仅局限于媒体行业，普遍来说，我们已习惯于免费地得到一切，至少也要是便宜的；却忘了，总是有人要买单的-他们可能是在孟加拉国T恤衫工厂里收入微薄的工人，也可能是生活在靠广告盈利媒体下的所有人，因为我们把眼球(注意力)卖给了广告主。“如果我们需要好的、重要的媒体，那么我们就要准备付钱，”Fahrer最后阐述到，无论是以订阅还是缴税的形式。

如果我们对待直接民主是认真的，那么我们就需要好的新闻，毋庸置疑。“只有信息了解充分的公民，才能做出正确的决定，”Fahrer说，他边思索边用手梳理了一下中长的头发。“我知道，这么说有点自大了：我问自己，我们的选民到底有多明智？我们真的有能力在这个越变越复杂的世界里做出正确、明智的抉择吗？记者的工作缺乏时间和资源，难以对背景进行深入研究，或者让一个话题变得更专业”。



Die Vierte Gewalt Video SRF, 10vor10 vom 23.01.2018

具体来说这意味着什么呢，Fahrer举了一个例子，这个命题也是他非常重视的，表现在他的影片《Thorberg》中：判决的执行。他讲述道：一个新的监狱长如何在媒体发布会上夸赞监狱重组，而所有的记者都纷纷重复着褒奖之词，却完全错失了一个爆炸性的选题。



我们正经历着文化革命



而回到过去，也非Fahrer之所愿。“最早有一种党派媒体，我们可不想回到那时候。”媒体并没有变差，只是如今这世界变得更复杂、更全球化、网络化。多亏社交媒体成就了“第五暴力“每个人都可以发布消息。“民主政治并不坏”，Fahrer认为。



那么他还会向青年人推荐记者这一职业吗？“绝对的！”他马上大声说：“这是世上最棒的职业之一”。当然要在好的环境中找到一个职位也不容易，不过在其他行业也是如此。“我们目前正通过数码化和全球化而经历着一场文化的革命”。

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(翻译：宋婷)

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