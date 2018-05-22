此内容发布于2018年5月22日 上午11:10 最后更新 - 2018年5月22日 -11:10

瑞士家喻户晓的安乐死组织“尊严”(Dignitas)的创始人路德维格·米内利(Ludwig Minelli)

(Keystone)

瑞士家喻户晓的安乐死组织“尊严”(Dignitas)的创始人路德维格·米内利(Ludwig Minelli)，日前被一纸诉状指控借协助他人自杀牟取暴利而站上了苏黎世地方法庭。这也是瑞士首例此类诉讼。



诉讼直指：这家非营利组织经常协助有意诉诸安乐死的外国人，赴瑞士完成自杀。米内利否认这项指控。



依据瑞士法律，只要不存在“贪图金钱、谋取私利的动机”，这也就意味着在安乐死机构没有因协助他人安乐死收取过多钱财的前提下，协助自杀即不视为违法。一旦违法，则可能会面临罚款或最高刑期长达五年的监禁。



+了解更多关于瑞士安乐死运作方式的信息(英)外部链接



现年85岁高龄的路德维格·米内利，因被指控在2003年至2010年间先后三次借协助德国女性之由牟取暴利、“发死人财”，而被乌斯特(Uster)地方法院提起诉讼。



在一起协助一名80岁德国女性实施安乐死的案例里，据称米内利收受了一笔10万瑞郎(折合人民币约为63.92万元)的捐赠款，相比之下，协助安乐死的成本费应为数千瑞郎。第二起案例则同时涉及一位母亲及其爱女。据说，为满足个人安乐死的诉求，这对母女缴纳了1万瑞郎(折合人民币约为6.39万元)的费用-几乎比普通收费高出了一倍。



检察官提出，除了支付全部诉讼费用，米内利还应交付7500瑞郎(折合人民币约为4.79万元)的罚款；此外，公诉人还要求对其惩以为期两年的缓刑考验期内6.5万瑞郎(折合人民币约为41.56万元)左右的暂缓执行罚金。

周年庆典登上报章头条，美誉还是恶名？



针对诸条指控，米内利均予以坚决否认，宣称不存在任何不当行为，并直指这些指控“毫无事实根据，且不可理喻”。



法庭何时落槌宣判，目前上述未知。



初创于1998年5月17日的瑞士安乐死组织“尊严”，眼下正值20周年成立庆典(多语)外部链接。



5月10日，享年104岁高龄的澳大利亚科学家大卫·古道尔(David Goodall)刚刚在瑞士通过安乐死结束了自己的生命。

SDA-RTS/瑞士资讯swissinfo.ch/ilj

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