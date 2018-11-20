此内容发布于2018年11月20日 下午2:44 最后更新 - 2018年11月20日 -14:44

乘坐登山火车登美丽的瑞吉山。这里有时弥漫着如仙境般的浓雾，但这也可能是危险隐患。 (© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

本周一(11月19日)下午，瑞士旅游胜地瑞吉山(Rigi)发生不幸事故：一位69岁的韩国男性游客被火车撞倒，因伤势严重当场身亡。

事故发生在施维茨州境内，该州警察局今日(11月20日)简单通报了事发情况：当时这位韩国游客同旅行团其他成员正在步行从瑞吉Staffel火车站走向瑞吉 Kulm站的途中。当旅行团一行行至Arth小镇时，一辆上行攀山的小火车撞上游客，发生致命事故。

悲剧发生的具体情况尚有待调查，但警察局已经透露，事发地点当时浓雾弥漫，这可能是引发事故的重要因素之一。与受难者同行的游客现已在接受心理咨询，韩国驻瑞使馆正在处理相关事宜。

瑞士中部的瑞吉山是颇具盛名的旅游景点，以360度无敌山景吸引着来自世界各地络绎不绝的游客。2009年，中国峨眉山与瑞吉山结成友好姐妹山，瑞吉山上安置有一块峨眉山石。

sda/ats

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