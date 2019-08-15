(格林德瓦博物馆(Grindelwald Museum)，图：Takio Kato)

回首50年前，一支日本登山队在瑞士艾格峰(Eiger)北壁开辟出一条登顶新路线。彼时，每位远涉重洋、志在征服瑞士峰巅的日本登山者所借助的工具，和今日的登山者所使用的“浓缩版”装备不可同日而语，远不止一个小背囊、固定于靴底的冰爪与一把冰镐那么简单。



现如今，顶级登山客仅需数小时便能攀爬登顶的路线，半个世纪之前的今天，自日本飘洋过海远赴瑞士的五名男子和一名女子，足足耗时一个月，动用了约一吨重的器材装备，方才登上令人望而生畏的艾格峰北壁之巅。此举也因此在当时被视为这支日本登山队对艾格峰旷日持久的“围攻战”。

(格林德瓦博物馆(Grindelwald Museum)，图：Takio Kato)

他们所使用的装备，包括数以百计用以将自己缚牢在岩石和冰块间的螺栓和岩钉，外加总长近1.5公里的绳索。他们携带的配套装备包里，还装有食物，以及将自己固定在山岩隐蔽处、以便晚间在垂直岩壁上睡觉所需的压缩到最精简程度的各类装备。

(格林德瓦博物馆(Grindelwald Museum)，图：Takio Kato)

据位于艾格峰山脚处度假胜地格林德瓦的当地博物馆(Grindelwald Museum)的负责人Marco Bomio介绍，这些日本登山者选择的方式是“喜马拉雅式”攀登(expedition style，又称“远征式"或”围攻式“攀登)。这种攀登风格强调团队协作、周密计划，往往由多人组队，提前设立大本营，存储较多物资，制定好攀登计划，且在攀登前会多次往营地运送物资，并在先要路段铺设路绳。登山队员们在团队中各司其职，稳步推进。

今年夏天，格林德瓦博物馆在特别举办的专题展览中向来客展示了半个世纪之前那次颇具历史意义的攀峰场景。



”当时，我认为登顶令人发憷、怯步艾格峰北壁最适宜、同时也是唯一的方法，就是将一组人拿一根‘信任之索’栓在一块儿，一鼓作气往上爬。也就是说，他们得从内心深处相互信任，“当年那支登山队的领队Takio Kato在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时回忆道。

(格林德瓦博物馆(Grindelwald Museum)，图：Takio Kato)

”我百分之百地坚信我们能达成目标。在那个时代，相当数量的日本登山探险队都选择挑战喜马拉雅。不过，当时的日本登山者对阿尔卑斯山脉盛行的攀岩运动还比较陌生，“现年已75岁高龄的Takio Kato介绍道。

作为这支登山队中唯一的女性，Michiko Imai成为史上首位由“直线攀登路线”(Direttissima)登顶艾格峰的女子。

(格林德瓦博物馆(Grindelwald Museum)，图：Takio Kato)

1969年8月15日，那支日本登山队终于圆满完成了从大本营直抵山巅的相对垂直线登顶。这条路线也从此被誉为”日本的直线攀登路线”(Japanese Direttissima)。



在下面这段取材自瑞士公共电视台的影像资料中，昔日的日本登山者向您展示他们一步步开辟出的攀顶路线-这也是一条载入史册的路线。

Archive television footage of the successful climbers 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 中文 (zh) 日本登山者的影像资料

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