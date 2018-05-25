此内容发布于2018年5月25日 上午11:24 最后更新 - 2018年5月25日 -11:24

继今年2月瑞士中部遭遇一场突如其来的暴风雨之后，两名林业工人正清理现场。林业工人堪称瑞士最勤奋的人，人均每周的工作时间为45小时35分钟。

(Keystone)

虽然近年来瑞士职场呈现出少工作、多休假的势头，但放眼欧洲各国，瑞士全职员工依然凭借勤劳任力的敬业品质荣登欧洲勤劳榜前列。



瑞士联邦统计局于本周四(5月24日)公布的统计数据(多语)外部链接表明，回溯2017年，在岗全职员工每周人均工作时长为41个小时7分钟，与2012年相比减少了15分钟。而同期相较，全职雇员全年人均休假从2012年的5.05周增加到了5.14周。



欧盟统计局对欧洲诸国各行业工作时长调研数据(英、德、法)外部链接显示，只有冰岛在职全职员工的人均工作时长超过了瑞士人。法国人和芬兰人则在欧洲勤奋榜上惨遭垫底。



而盘点瑞士各行业全职员工的工作时长，农民和林业工人堪称瑞士最勤奋的人，人均每周的工作时间长达45小时35分钟。酒店行业服务人员(人均每周42小时30分钟)、银行业及保险业从业人员(人均每周41小时44分)则紧随其后。



2017年，瑞士所有行业全职职工、兼职职工和临时工工作时长总计为78亿小时，与2016年相比减少了0.4%。

SDA-ATS/ts

Neuer Inhalt Horizontal Line