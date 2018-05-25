虽然近年来瑞士职场呈现出少工作、多休假的势头，但放眼欧洲各国，瑞士全职员工依然凭借勤劳任力的敬业品质荣登欧洲勤劳榜前列。
瑞士联邦统计局于本周四(5月24日)公布的统计数据(多语)外部链接表明，回溯2017年，在岗全职员工每周人均工作时长为41个小时7分钟，与2012年相比减少了15分钟。而同期相较，全职雇员全年人均休假从2012年的5.05周增加到了5.14周。
欧盟统计局对欧洲诸国各行业工作时长调研数据(英、德、法)外部链接显示，只有冰岛在职全职员工的人均工作时长超过了瑞士人。法国人和芬兰人则在欧洲勤奋榜上惨遭垫底。
而盘点瑞士各行业全职员工的工作时长，农民和林业工人堪称瑞士最勤奋的人，人均每周的工作时间长达45小时35分钟。酒店行业服务人员(人均每周42小时30分钟)、银行业及保险业从业人员(人均每周41小时44分)则紧随其后。
2017年，瑞士所有行业全职职工、兼职职工和临时工工作时长总计为78亿小时，与2016年相比减少了0.4%。
作者： Thomas Stephens
你每周工作超过41小时10分钟吗？这是瑞士全职工作者的平均值，比大多数发达国家的工作时长都短。瑞士人是如何达到这种看起来很舒服的状态的呢？工会和商业协会为何都对此感到愤愤不平呢？
SDA-ATS/ts
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