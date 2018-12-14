瑞士首家也是唯一一家治疗行为成瘾症诊所的一位患者谈到自己作为网瘾患者的生活以及戒瘾疗法为何对她来说是“一份福音”。

“我过去总是尽可能早起，起来后马上打开电脑，冲上一杯咖啡，接着开始玩游戏，直到累得睁不开眼睛。”53岁的玛利亚(Maria)*讲述着。4年多来，这位女性把自己关在家里，她心里只有一个目标：打网络游戏。“我在电脑前一坐就是12到15个小时，只要能免费下载的游戏我都玩，我尤其喜欢打扑克。”

玛利亚持有餐饮业营业执照，并在这一行业打拼多年。她也经营过自己的餐厅，超负荷的工作让她越来越感到体力不支，疲劳过度的她慢慢开始沉迷于网络游戏。“我完全与世隔绝，电话铃声都令我烦躁不安，我的饮食也毫无规律，下午就吃几片吐司对付一下，健康状况每况愈下。”

玩了三个月游戏之后，玛利亚开始意识到情况有些不对。“由于坐姿不正，我的体内开始出现血栓。整整一天我没有碰电脑，但是第二天我又开始像从前一样投入到网游中。”终于有一天，我从电视上看到人们把网瘾症界定为一种疾病。“我和我的治疗师谈及了此事，他向我推荐了这家诊所。”

我们在巴塞尔的这家专业诊所的餐厅与玛利亚见了面，玛利亚已经经过了两个月的治疗。最初的戒瘾治疗十分痛苦，她回忆说，“我常做恶梦：大脑里闪现的都是打游戏的场景。”尤其和很多人在一起时，更是让她存在心理压力。后来，得益于群体疗法和个性化治疗手段，她慢慢地开始重振。“三周过后，我可以重新使用电脑，但是要有医务人员在场。当时我好不容易才控制住自己不去点击游戏图标，只是查看了一下电子信息。”

她表示，安排好一天的时间对她帮助很大，“此外，和别人打交道也令我受益匪浅，我终于明白，行为成瘾是一件严肃的事情，很多人都深受其苦，在这家诊所的日子对我来说真是我的福气。”

这位女士不知道还要在这家诊所呆多久，但是她十分清楚，出院以后的生活并不容易，她担心网瘾再次复发。“合理计划一天的生活十分重要，我的会诊医生会帮助我布置我的公寓，这样我就可以邀请客人。”对于和自己有着同样遭遇的人，玛利亚明确建议道：“你们要敞开心扉，寻求帮助。”

* 此处为化名



Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting