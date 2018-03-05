此内容发布于2018年3月5日 上午10:42 最后更新 - 2018年3月5日 -10:42

瑞士屠户和超市卖出的猪肉量越来越少 (Keystone)

回溯2017年，瑞士人吃肉量与前年相较显著下跌，全年人均吃肉量仅达26公斤。



根据瑞士联邦农业署(the Federal Office for Agriculture，多语)外部链接统计数据，去年，瑞士国内肉类产品销售量以及肉类进口量在往年基础上下降了0.7个百分点，全国年消费量仅为22.1468万吨。

在肉类消费量大幅下跌的同时，瑞士人的食肉品种结构也在悄然发生变化。瑞士人餐桌上逾90%的猪肉和小牛肉都是产地有保障、吃着更放心的地道瑞士原产，但近年来销售额却均呈持续下跌趋势。只有鸡肉和各种香肠的消费量逆势而上，越来越为瑞士饕餮食客所钟情，尤其是鸡大腿、鸡块、烤腌肉串和法兰克福香肠(即由猪肉掺入羊肠衣制成的德式香肠)。



虽说消费少了，可肉价继续与2016年持平，所有肉类产品平均售价依然维持在每公斤20.95瑞郎左右(折合人民币约为141.98元)。唯一的差异是，新鲜肉类价格略微便宜，而肉类制品-即加工肉类的售价相对略高。





SDA-ATS/ts

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