瑞士邮差

(© Keystone / Christian Beutler)

2010年的春天，哲思丟出了多份履歷，半年過去了一點消息都沒有，等待消息令人心焦，卻無能為力。就在當年聖誕節之前，他收到了一份瑞士洛桑市郵局試用的合約，是一個天大的禮物。



這開始了他在瑞士郵局工作的機會，完成了三個月的試用期與課程，也通過了結業考試，成為洛桑市郵局正式的員工。一步一步走在小城裡，他已經走到了第九年。



在工作中得到生活的踏實感

作為瑞士郵政系統下的員工，哲思是很開心的，他說：「這個工作穩定，內容清楚，獨立作業，非常適合我這樣安靜的人。」在受訓過程中，哲思必須用法語牢記通熟瑞士郵件分類的系統，舉凡：如何替搬家的人轉信、搬運信件、郵件種類的處理等等。要處理郵差工作裡所有的細則項目，當時他只有B1的法語程度，但認真苦讀一番後，順利得到了工作合約。



回憶起當年春天將至的和煦天氣，他提到：「我騎車送信在路上，陽光灑落，我覺得自己生活和春天一樣充滿朝氣和陽光。」異鄉的生活有一份穩定的工作，讓生活裡無比踏實。哲思說：「這個行業做了九年，我仍然很喜歡，主要是能在戶外行動，不是坐在辦公室裡。從一開始，一個老手前輩帶著我在我負責的區域裡熟悉環境，學會在外送信必須獨立解決的問題。我努力把可能用到的法文說熟，久了就習慣了所有的內容。」



踏實，是哲思在工作中身體力行的感受。他手機的軟體裡記錄著他每天走過的路，徒步或小跑步每天7公里是常態，走上一萬步也是一個平均值。洛桑是一座沿坡而建的山城，向上爬坡而行，有時在工作中，不知不覺地他已經爬了20層樓高。



度假中的哲思

(本人提供)

全球最好的郵政服務來自內在堅強的團隊

瑞士生活品質高是每年世界評比的常勝軍，郵政系統的高效與民眾的信賴度，也是評分的項目之一。隸屬於聯合國之下的組織「世界郵政聯盟」，每年針對世界郵政所做的評比中瑞士已多年蟬聯冠軍(德)外部链接，緊追在瑞士之後的國家為荷蘭與日本。儘管近年瑞士郵局在小地方也出現關門的危機，但以郵政系統整體的國土覆蓋率來說，瑞士仍然在國際之中名列前茅。



充滿動感的郵政工作讓哲思看起來精神煥發，朝氣飽滿。和其他的行業相比，郵差也沒有一些上班族下了班還要想著工作的煩惱，每一天都是全新的一天。但他也說：「冬天大雪紛飛時，天寒地凍送信，即使戴著手套，我的手也會被凍得又紅又痛。」瑞士郵局提供員工季節性和配合溫度變化的制服，然而長時間在外工作免不了受風吹雨打，日曬雨淋。現在正值春天花粉的季節，走在路上的哲思也是噴嚏連連，不能自己。



天氣是不可抗拒的因素，每天都得值勤上班。而當有人生病時，他們這個20個人的小組，必須快速分攤起病假同事的工作，在自己的管區之外，多跑幾條街。瑞士郵政高效率的美譽，建立在責任分工與獎賞分明下。



哲思手腳勤快，分類處理的動作俐落，旁人也看得出他的動作帶著節奏，有一個快速的收尾式。他說：「我們團隊裡的同事們都很好相處，大家互相分工，有的人家裡孩子病了分不開身，我們都是互相幫忙。有一次我運動傷害，背部拉傷，我的上司立刻准假。這是我九年來唯一的一次，郵差的工作需要搬運郵件，受傷自然是無法上場。」



哲思使用的郵務車

(哲思提供)

大企業保障小螺絲釘

平時做完份內的工作，他手腳俐落也能多分攤團隊中的餘務，得到上司的信任。這九年中，他也曾被詢問過，是否願意擔任小組管理。詢問即是表現優異的肯定。然而他拒絕了，當時的理由是：「郵差的工作內容是固定的，我喜歡這樣簡單的任務，管理職有其他的責任。」他不願意接受帶有行政責任的職位，但他現在也是帶新人入行的老手。雖沒有升職，但每年公平的薪水加給也是肯定，對於瑞士郵政這個雇主，哲思無從挑剔。



瑞士郵政仍是現在瑞士年輕人嚮往進入的大企業，據點分布全國，在內部也有轉換的機會。他便說：「我想過學德語，那我也能換到德語區工作。」對於向上升遷沒有興趣，但他知道會德語，就增加了內部平行轉換的可能。而語言就是郵局內部轉換語區的條件，郵差這一行必須通熟固定的詞彙與句型，在送信和包裹間，語言上的溝通必不可少。



與時俱進的郵政工具

自2009起瑞士郵政為郵務士設計了新的車款，以電動車(德)外部链接取代從前騎摩托車送信的業務，至今全國郵務士都以無噪音與無廢氣的電動三輪車代步。哲思回憶：「最初幾年還騎摩托車時，我很怕下雪濕滑的天氣。因為洛桑斜坡很多，容易摔車。」摔車的危險對郵務士來說是可怕的皮肉之苦，也可能造成信件延誤或損壞。



尤其到了年底有很多賀卡和禮物，商家廣告的傳單也增加，工作變得忙碌又密集。現在三輪的設計車身較穩固，減少了摔車的危險，也跟上環保的時代精神。瑞士這項先進的郵政運輸工具近年也輸出國外，冰島、芬蘭與澳洲都購置了瑞士環保電動車。



具有效率的郵務士帶給國民生活便利與信任感。生活細節上方方面面尋求創新，電動郵務車對外展現了國家的進步與環保，正是瑞士建構高品質水準的一小塊拼圖。



冬天送信別有一番景色

(哲思提供)

工作中無價且溫馨的小城故事

「每天送信的過程裡，看著這些熟悉的人名，我慢慢也熟知哪戶人家有幾個孩子，甚至有什麼寵物，還有寵物的名字。」哲思與住民之間的關係，既是熟悉，又有距離；是一份工作，也間接參與了市民的生活，公與私的界線難以切割。



有的住民看到他的時候也打趣地說：「你可以送信來，但是帳單就不要送了，謝謝。」或者：「今天你送中樂透大獎的通知書來嗎?」也會有老奶奶塞小費給他，請他喝杯咖啡，感謝他每日的辛勞。簡單的談笑間，關係顯得親近，郵差是生活裡不可缺少的一個人物。似乎每一天大家在心裡，都等著他們上門。



某一種程度上，郵差進入了人們生活之中，傳遞著訊息，分享著資訊。除了一般往來的書信和包裹之外，現代郵差也負責發送廣告。發配廣告單的日子，哲思就會看看其他同事拿的比他多或少，這樣他明白哪一區大約住著多少人。他說：「一般會拿到900-1000份不等的廣告傳單，這代表我這一區有幾戶人家。」人們搬進搬出，居民人數在數字上總有變化。



而數字所代表的人們也常給這個看似一成不變的工作帶來驚喜，哲思分享道：「每年聖誕節，我都會收到住民送我的禮物，有紅酒、巧克力、卡片，有時甚至有紅包。」郵差維繫著郵政系統的正常運作，他沒想到一個社會小小螺絲釘投遞郵件的工作，竟然在節日來臨時也能收到令他感動莫名的謝意。



寄託一輩子的稀有產業

郵局的工作在今日的社會各行各業中，與光鮮的現代產業相比，當然可能被貼上無趣或沒有發展等等負面的標籤。但另一方面來說，也因為工作單純，成了可以寄託終身的職業。「吃苦耐勞的人適合做這份工作。流動率不高，我們20人的團隊當中有同事已經做了45年的郵差，即將退休。有的同事甚至16、17歲就加入郵局當學徒，一直做到現在。若要說誰不適合作郵差，大概怕狗的人最不適合。」哲思打趣著說。



洛桑這座眺望湖光雪景的小城，有國際化的學府、組織與企業，除了本地的住民外，外來人口相當多元。從前有人會好奇哲思從哪裡來，但這幾年下來，問的人少了，住民也習慣他小郵差穿梭街道的身影。慢慢地、默默地，他成了一塊城市風景。他向筆者說：「如果哪一天我要離開瑞士，絕對不會是工作不順，我實在太喜歡這份工作了。」

作者：方常均 Facebook外部链接



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