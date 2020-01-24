两个娃-这已经超出了瑞士人的平均出生率。 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士女人生孩子越来越少，初次生育年龄越推越晚，因为很多人把生娃计划放在求学和事业之后，或者是尚未找到理想伴侣。为了更详尽地介绍在瑞士为人父母的情况，瑞士资讯swissinfo.ch推出“瑞士育儿”系列报道。

35岁生第一个娃？这在瑞士也并不鲜见。很多瑞士女性选择晚育。瑞士女性首次分娩的平均年龄为30.9岁，而20年前，她们的平均初育年龄还是28.3岁。



瑞士育儿

在瑞士生儿育女意味着什么？在这里养孩子会遇到哪些困难？如果生育愿望得不到满足意味着什么？通过这一系列，我们集中展示在瑞士为人父母的方方面面。 信息框结尾

维也纳大学Max Planck学院的数据显示，经合组织所有成员国近几十年来的女性平均初育年龄均在持续上升，2016年的数字为28.9岁。值得一提的是，西班牙是唯一一个该年龄指标高于瑞士的国家。

瑞士夫妇不仅要孩子的时间晚，子女的数量也少。女性的平均子女数量为1.54，该数字自上世纪90年代至今保持稳定。在瑞士生活的外籍女性比瑞士女性拥有更多子女。

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尽管瑞士妇女生育数量较少，但在国际比较中，她们尚能排到中间偏后。 根据维也纳Wittgenstein人口统计中心(德)外部链接的数据，在比如西班牙、意大利、塞浦路斯和罗马尼亚等国，妇女的生育数量甚至更少。

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而生育率最高的国家是格鲁吉亚、土耳其和法国。法国高居三甲是有其缘由的：早在20世纪初，在法国就已经出现照料3岁或以上儿童的保育机构，这保证了母亲们在生育后可以很快地恢复工作。但即使是在法国，出生率也呈下降趋势。

学业更长，孩子更少

在欧洲-特别是在瑞士-女性推迟生育的原因是什么？苏黎世大学社会学家Bettina Isengard解释说，因为当今女性的求学道路比几十年前更长，而这一分析适用于所有西方国家。大学教育持续数年-相应的，结婚生子的年龄便会随之延后。

社会学家继续道，在年轻的一两代人中，伴侣的选择也在发生变化。女性择偶要求更高，因此有些人无法找到合适伴侣以组建家庭。

按照当前的标准，好的男性伴侣尤其要分担家务。 (© Keystone / Gaetan Bally)

Bettina Isengard还提到，托儿体系的欠缺是瑞士出生率低的另一个原因。瑞士女性的产假比其他国家短。而最近刚刚经议会批准的、为期两周的父亲陪产假规定对生育夫妇的帮助其实也十分有限，因为在瑞士不存在父母双方的带薪育儿假。

昂贵的育儿费用

除此之外，与其他国家相比，瑞士的育儿成本也非常之高。这会给许多父母带来不小的经济压力。“并非所有父母都能轻松支付托儿费用。对于许多人来说，就算有补贴，托儿费依然是他们的收入所承受不起的负担。” Bettina Isengard指出。

在瑞士不仅育儿费用昂贵，生养一个孩子几乎就是一种奢侈。苏黎世青年办公室的一项研究显示，按照孩子年龄段不同，每个子女每月的直接养育开支约为1200-1800瑞郎不等。以瑞士人月工资中位数6500法郎计算，养儿开支占父母单人工资额的18％-27％。

具体来看，一个10岁的孩子每月开销为1500瑞郎(合每年1.8万瑞郎)。这笔钱大部分用于住房支出(每月560瑞郎)、食品(340)和娱乐(300)。Bettina Isengard确认了上述数字，她强调指出，收入低于平均水平的家庭会时而遭遇经济困难，比如当他们搬到较大住房-尤其是在城市中-的时候。

非情愿的无子女生活

可见，推迟生育现象源于各种理由。许多人把要娃计划规划到了更晚的人生阶段-有的可能出于优先发展学业和事业的目的，有的则是因为找不到理想的伴侣。

结果是：为人父母的年龄上升，抑或非情愿地成为无子女人士。事实上，人的生育能力随着年龄的上升而下降，无论男女。对女人来说，一旦过了35岁，生育力甚至会快速衰退。

还有一些和年龄无直接关系的不孕夫妇，他们在瑞士家庭中的占比约为7%。如果一对夫妇在不施行避孕措施的情况下，两年性生活后仍未生育，则被视为不育。于是许多夫妇求助于医疗辅助生育技术。

进入21世纪以来，选择医疗辅助手段生育的瑞士女性人数有所增加，在2010年达到顶峰。目前在瑞士，40个孩子中有一个是通过人工受精而降生的。

瑞士资讯swissinfo.ch

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