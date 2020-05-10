31岁的Stefanie Sollberger从2012年起开始和丈夫一起经营位于Gontenschwil(阿尔高州)的这家面包房。这对夫妇有三个孩子。

(zvg)

疫情之下，许多瑞士人为了谋生都要学会另辟蹊径，见机行事。这对于他们当中的大多数来说，是一种全新体验。在这一系列文章中，我们就为你讲讲这些人如何在禁闭期间求生存的故事。他们到底有哪些担忧和希望？我们今天拜访的是面包房老板娘Stefanie Sollberger。

从3月16日这一天起，瑞士“静”了下来。 一夜之间，众多瑞士人面临生活的重大挑战。面对骤减的顾客，土耳其旋转烤肉店的老板月底能不能交得出店面租金？发廊老板怎么支付店员的工资？瑜伽教练在不得不关闭工作室后，怎样维持生计？ 虽然瑞士的社会生活在渐渐回归正常，但是特殊时期的特殊生存之计依然还要派上好一阵子用处。 信息框结尾

“我们这阵子生意很好。这样说会让我有负罪感，因为瑞士各地的小企业都在为生存而挣扎，人们被迫留在家里，而我们，我们的活儿却多得干不完。我们为此心存感激，尽管很辛苦。

复活节期间，我们的生意就特别兴隆。星期六那天，店里所有的巧克力兔子都卖光了，这是过去8年来从来没有过的情况。我们真的很意外。之前政府下达封闭令时，我们暂时中断了复活节兔子的生产，因为估计不会有人要买它们。但是我们很快意识到，事实上正相反，于是就很快恢复了生产。

不管怎样，最初都很难估计疫情期间的禁令对我们公司(德)外部链接业务的影响。我们担心要被迫求助于短时工作的政府补助，甚至是通过裁员才能自救。我们面向餐馆、市场或婚礼的食品配送业务确实一夜之间就中断了。

但是很快事实证明，我们的担忧是多余的，店里的所有的工作岗位都能有保障。当然，这也因为我们非常迅速地适应了疫情的特殊情况：在3天之内，我们启动了面包送货服务，而且延长了营业时间，尤其是在午休时间不关门。

此外，我们还发明了一些“特色”产品，在社交媒体上的推送效果非常好。应该是因为眼下人们比平常更频繁地使用手机。比如说，我们的卫生卷纸蛋糕就非常走红。现在，我们自己都想停售了，但还是总有顾客要买。

“我希望我们能留住最近赢得的新顾客群。” Stefanie Sollberger 引言结束

我们原本就一直采取严格的卫生措施，因此对我们来说，疫情期间的变化并不大。重要的是：我们关注的焦点是顾客，而不是病毒。最近几周里，来面包店房买面包是很多人一天中唯一的社交机会。所以，一切都应尽可能保持正常状态。

在新冠危机期间，人们的购买行为发生了重大变化。他们回归到当地商家，从肉铺老板到农民，再到面包师。如此一来，人们避开了大型分销商的中间环节。我希望危机过后这种势头还会继续下去，希望我们能留住最近赢得的新顾客群。我们会尽一切努力工作的。”

Bäckerei Sollberger vidéo comique avec un homme déguisé en lapin de Pâques 面包店在网上发布的幽默视频十分有助于产品销售。



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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