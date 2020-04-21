“请待在家中”：86%的瑞士人表示，如果有助于遏制病毒蔓延，他们愿意接受行动限制。

(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

越来越多的瑞士人开始认识到新冠病毒感染的严重性。一项调查显示，疫情蔓延对经济和社会的影响也正在显现。

根据瑞士分析咨询公司Gallup于4月20日发布的数据：61%的受调者承认对自己或家人感染病毒心怀恐惧。3月中旬，该比仅为48%。本次受调者中，只有27%的人认为媒体和政府夸大了病毒风险-而在3月的民调中，持该观点的人超过半数(53%)。

大约30%的人认为疫情高峰尚未到来；几乎一半的受调者认为，目前的情况还将持续；另有四分之一的人则认为疫情拐点已经到来。

调查结果显示：受调民众对瑞士政府的防疫措施充满信任。72%的人认为政府防疫得力。 86%的人表示，如果有助于遏制病毒蔓延，他们愿意接受行动限制-此比3月时尚为72%。

职场冲击和国际形势

民调还显示，疫情期间，三分之一的瑞士人在职业方面受到影响。3%的受访者遭遇失业，17%的人缩短了工作时间，而15%的人则暂时不用上班。

很多人的钱包也感受到新冠危机的影响：被调查者中，有14%的人称损失了相当一部分收入。

Gallup公司还对瑞士人就危机后世界政治局势的预测进行了调查。在受访者的回复中，乐观情绪占主导地位：56%的人认为世界将恢复危机之前的样子，三分之一的人则认为世界局势将彻底改变。

36%的人认为，大国间的争端将有所减少，而38％的人预测世界政局将出现比以往更多的对抗。







sda-ats/瑞士资讯swissinfo.ch

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