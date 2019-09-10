(Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE)

一家成瘾防治机构提出警示，在瑞士，工作节奏紧张的收银员以及小心翼翼时刻担心会丢掉一单生意的摊主小贩，最有可能卖酒给未成年顾客。该机构调研显示，瑞士约三分之一的未成年人都能够毫无阻碍地购买到酒类饮品。



这项经瑞士联邦海关管理局(Federal Customs Administratio，多语外部链接)委托成瘾防治组织“瑞士瘾者”(Sucht Schweiz，德、法)外部链接所实施的调研，对分布在瑞士各语言区域共计30位销售及服务人员一一进行了访谈。



近年来，在瑞士联邦海关管理局所安排的数千次“卧底执法”购物实验中，三分之一左右未达到法定年龄的匿名顾客最终能顺利买酒。仅2017年，7225名配合实验、“以身试法”的未成年顾客中，28.7%的人都从商家处轻松地买到了含酒精饮品。未成年人买酒最高成功率的场所分别为重大赛事/节日庆典期间(44.8%)、零售店铺(39%)以及酒吧(38.1%)。



据此，“瑞士瘾者”组织建议年轻人在买酒时，应自觉主动出示个人身份证件，与此同时，节庆汇演售酒方和酒吧可考虑设立一套未成年人年龄识别地腕带佩戴系统。不过，许多受访商家则表示，买酒者往往会给同行的未成年人购买酒类饮品，这会让商家防不胜防。



瑞士绝大部分地区规定，年满16周岁者可合法购买和饮用啤酒和葡萄酒，而意大利语区提契诺州界划定的合法饮酒年龄则是18周岁。就瑞士全国范围而言，年满18周岁，方可购买烈酒。

Keystone-SDA/sm

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