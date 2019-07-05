瑞士成为最宜居宜业的国家

此内容发布于2019年7月5日 下午3:23

接受汇丰银行调查的多数外籍员工表示，自己打算在瑞士生活5年或者更长的时间。

(sda-ats)

瑞士是最受外籍员工欢迎的国家。根据英国汇丰银行(HSBC)发布的侨民调查报告，瑞士超过新加坡和加拿大，夺得榜首。

瑞士颇受外籍员工的青睐：许多外籍雇员表示，搬到瑞士后身体变得更加健康。多数人认为，和比在自己的祖国相比，在瑞士工作更好地实现了工作与生活的平衡。

这是汇丰银行连续12年发布该榜单以来，瑞士首次取代新加坡成为第一。

这份由汇丰银行本周四(7月4日)发布的报告显示，82%的受访者认为迁入瑞士后生活品质得到提高。此外，瑞士外籍专业人员平均年薪为11.1587万美元(合76.73万元人民币)，远远高于7.5966万美元(合52.23万元人民币)的国际平均水平。

报告还称，42%的受访者表示，搬到瑞士后身体更加健康。59%的受访者认为，在瑞士比在自己的祖国更好地实现了工作与生活的平衡。三分之二的受访者表示，在瑞士自己感到更安全。

受到父母侨民的欢迎

报告还显示，绝大部分受访者对瑞士的政治(86%)和经济(80%)稳定性感到满意。身为父母的外来移民认为，瑞士非常适合养育子女。



60%的受访者表示，子女在瑞士变得更加自信，能力也更强。超过一半(53%)的受访者称，子女在瑞士受到了更好的教育。

接受汇丰银行调查的多数外籍员工表示，自己打算在瑞士生活5年或者更长的时间。将近一半的受访者有意在瑞士继续生活20年或者更久。



(翻译：刘烽烽)

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