一位硕士学位的咨询师，工作90%，纯收入8195瑞郎。



(swissinfo.ch)

周一

我在一家小企业上班，我们有12位咨询师，我们的客户是各种企业，我们作为外部派遣人员去为顾客服务。周一我们在自己办公室集中，讨论业务。

这周我中午有课，上完课吃了同事带来的用自己采的蘑菇做的意大利米饭。

下午我还去了一个顾客那里，只要街道上没有雪，我就骑摩托车在城市里穿行。从顾客那里出来我回家换了衣服去健身锻炼1小时。

然后就又去了办公室，在电脑前吃了我的晚饭(周末剩饭)，2小时后回家。

花销：健身房20瑞郎。

周二

今天早上有车在门口接我直接到顾客那里，下午帮助一位同事准备一个研讨会。中午还是吃了周末的剩饭，晚上和朋友一起吃晚饭，之前去买了咖啡胶囊。

花销：公共交通2.80瑞郎，晚餐96.30瑞郎，咖啡31.20瑞郎。

周三

每周三早上我去健身房晨练，之后骑摩托车去顾客那里，在食堂喝个咖啡吃块水果蛋糕，中午和同事在食堂吃饭，下午回趟家，准备周五的研讨会。今天晚上我们和同事说好去烹饪班做饭。

花销：健身房20瑞郎，吃喝21.50瑞郎。

周四

这一天是世界”可用性日“(Usability Day)，早上我坐火车去苏黎世，主要是听报告和研讨会，参与这个活动公司报销费用，因为属于进修。晚上去超市买了东西，回家。



花销：超市35.90瑞郎。

周五

周五我一般在公司，今天我要准备一个顾客公司的研讨会，中午去健身房，午饭是前一天晚上的剩饭，下午接待两个客户，晚上和一位朋友一起去吃野味。

花销：10瑞郎(小费，晚饭朋友请客)。

周六周日

今晚是我老家那座城市的音乐之夜，回家的路上我还去看了我的哥哥，给两个双胞胎侄子买了耶稣降临节的日历，我今天坐火车出动，因为早有此行计划，提前定了优惠的火车票。从哥哥那儿出来我感觉不舒服，于是临时决定回家，路上吃了点东西，剩下的周末时间，我都在家休息，预防感冒。

周日还有几笔费用，159瑞郎网购费用，两张便宜的去机场的火车票，和下周末回父母那里的火车票。

花销：日历5.90瑞郎，77.10公共交通，14.75购物，159瑞郎包裹。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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