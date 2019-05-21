外食用餐享受美食，也要感受溫暖，吃出人情味。

(© Keystone / Gaetan Bally)

追尋著踏入瑞士餐飲業夢想的阿智，2010年開始在蘇黎世近郊的飯店裡擔任廚房助手。最初他僅只有初級的德語程度，工作環境火熱水熱，備菜、烹煮、送餐等分工，在講求品質與速度的瑞士廚房裡，大廚、二廚與助手們，所有人都處在高壓下。



他回憶起九年前的生活：「不只手腳快，我連吃飯都吃得比其他同事快，為了達到專業要求，我得把休息時間拿來做準備工作。」



逐夢路途中的磨練與磕撞

在飯店工作的初期，阿智和同事用英語溝通，他的個性陽光開朗，與人相處融洽。不料一日總管廚房的大廚一聲令下：「我們在瑞士，每一個人都要說德文。」突來的禁令，阿智在廚房裡失語了，德語不流利，就跟不上同事工作的速度，用餐尖峰時間也沒有人有空、有耐心教他。



碗盤碰撞、水火來去的激烈廚房裡，講究團隊密切分工，一個二廚竟然也發飆對著眾人說：「他就是一個什麼都不知道的外國人!」這個被看不起的打擊，讓廚房裡唯一的亞洲人阿智發奮圖強，更不敢懈怠。



他虛心地跟大廚表現他要學習的決心，借到了廚房機密的食譜，當晚他將內容全部譯成英文，把廚房必要的德語詞彙完全背下來。他告訴自己：「我要做得比別人多，趕上其他人的專業水準。我是全飯店裡唯一的亞洲人，不能丟臉。」



之後，一進廚房他便是處於備戰狀態，吃得比別人快，省下時間做準備工作。半年的辛苦磨練後，他練得獨當一面的功夫，快速晉升二廚，主管冷食部，照應一次用餐時間前前後後80個客人的前菜與甜點，不出絲毫差錯。是令主管與同事驚豔的巨大進步。



職場惺惺相惜而生的友誼

餐飲業是一個專門行業，專業廚師有多種專業證照核可，外國人要達到和瑞士人一樣的標準才有話語權。阿智說：「當初看不起我的同事其實自我要求很高，對其他人也是持著這樣的標準，自然對一個連話都說不清楚的外國人不耐煩。」努力工作，專注學習是他當時的信條。半年之中他不僅工作達到了瑞士要求，德語也進步了，更贏得了同事的肯定與尊敬。原本的嫌隙釋懷了，看不起他的廚師也成了好朋友，是長期友誼的開始。



有人說認為：在瑞士工作就是保持職場和諧，不應奢求同事之間還能產生友誼。而阿智在餐飲業感受到的卻是另一種情境，他說：「我多數的瑞士朋友都是在工作上認識的，和瑞士人之間的來往像是古語所說的君子之交，在距離中同時存在著信賴感。從他們身上，我感受到百分之九十都是正面的能量，是友誼不是互相利用，不是各取所需。就算有時我拒絕了他們的要求，他們也能理解我不能即時伸出援手的苦衷。



瑞士人不會把利益關係視為交友的基礎，友誼建立在真誠與信賴。如果沒有信賴感，在瑞士稱不上是朋友關係。通常我們信不過一個人的時候，才會在心裡猜忌、胡思亂想。」在職場拚搏之後，他更看到友誼的真諦。



融入瑞士，職場與私人生活這兩方面皆能豐富而快樂，需要不同條件互相支持，他也說：「瑞士人很謹慎也有距離感，除了時間是關鍵外，自然表現自己，頻率開關也啟動了，友情就會開始。」情感需要時間滋長，也必須通過考驗，因此瑞士人們不會輕易互稱朋友。阿智在職場中展現了自己的能力與性情，贏得了同事關係之外更多的友誼，雙重的收穫是非常成功的異國經驗。



從語言細節裡觀察人際界線

投身工作九年之後的阿智同時磨練了工作技能，也操練出一口流利的瑞士德語。他後來從內場廚房，也轉戰到外場服務生的工作，接聽電話，應對進退間，慢慢地掌握了瑞士德語的詞彙、口音與口吻。



阿智直言：「會說德語的確拉進了人與人的距離，而且從簡單的德語也能聽出看不見的人際細節。比方：招呼客人時我們總是要用您(Sie)來稱呼，把飲料送到客人面前，如果他說謝謝你(Danke dir.)這就透露出這個客人比較隨興，我也可以用你(Du)來與這個客人互稱。有的客人若是一直用您，就是想表現一種距離，那麼也不必過於強求，一直想拉近距離。」從事服務業需要細膩的心思來留意細節，是要跨進或是後退的界線，全部藏在無意間所流露的小事裡。



瑞士人儘管要求甚多，顯得嚴格苛刻，但阿智也體會過溫柔的一面，曾有一個客人跟他說：「你的德語雖然有錯誤，但很親切、很可愛。」非歐洲人的面孔，一看就知道是外國人，儘管德語非母語，但嘗試表達，人們多半也能感受到那份努力。



阿智認為：「就是要厚著臉皮，不怕犯錯，其實沒有瑞士人會期待亞洲人說出完美的德語。」以溝通為目的，在錯誤中修正自己，多聽多說日子久了就會看到進步。讓周圍的人看見自己的成長進步，也能修補許多原本出現的裂痕，帶來更多正面的互動。



帶著人情味的成功服務

阿智挑戰西餐廚房成功之後，轉戰瑞士人所開的日本壽司店，繼續從二廚開始學起，在壽司轉盤滑動之間，他更看到了人類社會心理層面不可缺的互動需求。一次客人意外的誇獎他，說道：「壽司和生魚片在瑞士是高消費的餐點，一個人隨便點就是50-60瑞郎，可是坐在你的壽司轉盤前，慢慢點、慢慢吃，和你說說話，就覺得是一種享受。」他開朗的性格獲得了客人的肯定，走出廚房站在台前更有成就感。



阿智也提到：「要是結伴而來的客人，我多半不會打擾。但要是看到他們拿出手機，各自滑了起來，那我就會過去寒暄幾句，再搭起話題。有的時候，大家又天南地北地聊開了，外食用餐享受美食，也要感受溫暖，吃出人情味。」阿智在工作間看見如何拉近瑞士人際距離的方法，尤其是單獨用餐的客人，他一定會聊上幾句，讓簡單的吃飯成為很愉快的社交活動，日子久了也成了無話不說的熟客，培養了忠實顧客群。



海外生活需要無比正面的能量

阿智最後與讀者分享：「惡劣刁鑽的客人也有，但我總是多看給我鼓勵的客人，他們感謝我做出好吃的菜，提供舒服的用餐氣氛。這些正面的能量足以抵擋惡言惡語。做餐飲每天都要接觸人，一定要保持積極向前的態度，才能帶給客人好心情，長久經營。」



各行各業的外國人受到的挑戰與要求比本國人多，語言和專業能力上無時無刻接受著考驗，彷彿每天都在證明自己是不是夠格平起平坐。職場與生活平衡兼顧，實非易事。生活的壓力是瑞士這個美麗國度之外，不易見的暗處。



而餐飲業是與人群高度接觸的行業，觀察人、理解人，都是必要的能力與能耐。保持正面思考，也是化解日常煩憂的關鍵態度。先給自己飽滿溫暖的力量，才能面對外界各種挑戰。阿智笑說自己是台灣廟口長大的孩子，特別珍惜與人接觸的機會。人生多有曲折與驚喜，從台灣廟口走到山國瑞士是不可計畫的奇妙旅程，他以努力工作，在人群裡傳遞溫暖，來回饋這個美好的機遇。

作者：方常均 Facebook外部链接



Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram