联合国叙利亚问题特使盖尔·彼得森将监督日内瓦举行的宪法委员会会议。

(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

本周三众多外交官与各方官员齐聚日内瓦，参加叙利亚宪法委员会的首次会议。这个委员会旨在为倍受战乱蹂躏的叙利亚制订一条政治解决的前进之路。

本届叙利亚会议有何重要性？

过去八年当中的多轮和谈都以失败告终，如今世人的眼睛再次盯紧日内瓦。去年由俄罗斯召开的代表会议指派联合国叙利亚问题特使盖尔·彼得森(英)外部链接(任挪威驻华大使期间曾用名“裴凯儒”)来组建一个委员会，负责起草新的宪法。

上个月联合国公布外部链接，叙利亚政府和反对派组织就建立一个150人组成的委员会达成协议。联合国称这标志着交战双方之间“第一次达成一项具体政治协议”，以便开始实施2012年由几个关键国家共同采纳的和平路线图，即2015年联合国安理会2254决议(英)外部链接认可的内容。日内瓦便是下一个步骤。



哪些人来参加会议？

日内瓦的150人委员会包括叙利亚政府指派的50人，反对派组织指派的50人，和联合国从民间社会选派的50人(总人数中有30%为女性代表)。

各与会方面分别指定15人来准备和起草宪法提案，以呈交委员会讨论和通过-在可能的情况下以协商一致的方式做出，否则将以占75%的多数决定。

就委员会成员资格达成一致意见耗费了近两年时间。联合国提出的名单遭遇了漫长的反对，这些反对主要来自叙利亚政府，对被提名者及工作范围多方阻挠。各代表团里都有库尔德人，但却没有叙利亚民主力量(SDF)或库尔德人民保护部队(YPG)的代表。

彼得森将监督整个进程，协助他的两名副手分别是叙利亚政府代表艾哈迈德·库兹巴里(Ahmad Kuzbari)和反对派组织代表哈迪·巴赫拉(Hadi Al-Bahra)。彼得森是第四位联合国叙利亚问题特使，之前的三位特使-包括前联合国秘书长科菲·安南-在多年和谈无果后都相继辞职。



成功的把握有多大？

彼得森认为，这个委员会可能为更包容与更广泛的政治进程、改革乃至统一叙利亚的新选举“打开大门”。

瑞士的支持 瑞士会像在之前的和谈时那样，继续全力支持(多语)外部链接委员会的工作和寻求解决冲突的和平方案。 瑞士还在日内瓦建立了一个平台-民间社会支援室(Civil Society Support Room)，以使400多个叙利亚组织与个人能够参与和平进程。 自2011年起，瑞士已向叙利亚提供了逾4.3亿瑞郎的人道主义援助。 信息框结尾

他坚称这应是个由叙利亚人领导、由联合国促进的进程，整个过程应得到土耳其、伊朗、俄罗斯、美国、欧盟与沙特阿拉伯等世界军事力量的全力支持，但不应直接参与。这些国家和地区也都派遣了特使。

宪法委员会将在日内瓦开“几天”会，但起草小组计划继续工作多长时间目前还不明确。

“我乐观地认为，在不久的将来我们就能从谈判中看到明显的进展，”彼得森于周一告诉记者。

但他也承认，仅靠宪法委员会并不能解决叙利亚冲突。他呼吁在日内瓦的“明显进展”及“实地上有意义的进展”。这可能包括早日建立信任措施，例如释放被冲突各方拘留的妇女和儿童。

然而叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的政府在军事上占了上风，他们可能不愿意做出让步，而且叙利亚官员曾暗示，阿萨德可能会再次竞选总统。

叙利亚国内情况如何？

自2011年3月起，已有数十万人在叙利亚内战中丧生。内战前叙利亚的总人口为2200万人，其中大约一半被迫背井离乡，许多人出国谋生，国内大部分领土成为废墟。

叙利亚政权在俄罗斯和伊朗民兵组织的支持下，通过多次成功的行动收复被反对派组织占领的地区，如今叙政府实际控制区据称约占该国总面积的60%。



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