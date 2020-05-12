柏林医院新冠病毒监测站前的人群。 (Keystone / Alexander Becher)

随着瑞士逐步进入解封状态，外面的人又多了起来，尽管口罩问题一直在瑞士受到广泛关注，但是公共场合戴口罩的人依然寥寥无几。我们对周围人进行了一个小小的民意调查。



关于在瑞士是否应该戴口罩，几周来一直在讨论，专家们与联邦的观点不能统一，民众对此也议论不休。



尽管讨论喋喋不休，但在日常生活中瑞士人戴口罩依然不多，这首先与瑞士国内口罩的困乏有关，直到四月底瑞士人才又能从商店里买到口罩，价钱也相当高，如果坚持戴，也是一笔不小的开销；另外也与瑞士民众对口罩作用的认可有关。



瑞士人这种漫不经心的态度令外来移民很不理解，因为在许多其他国家，口罩现在是日常必需品，在我们网站和社交媒体公众号上，总是有来自各国读者的关于戴口罩重要性的留言。瑞士的卫生专家也认为应该戴口罩。

tweet aguzzi masken 医学教授Aguzzi在推特上关于戴口罩的言论 "Wearing a mask creates a sense of false safety and favors risky behavior". Just like buckling up in your car makes you drive like Ayrton Senna. </sarcasm> — Adriano Aguzzi (@AguzziTemp) April 4, 2020 (苏黎世大学医学教授Aguzzi在推特上关于戴口罩的言论：戴上口罩会令人产生一种错误的安全感，就有点类似于坐在自己的车里感觉自己是赛车手埃尔顿·塞纳。*幽默*)

您怎么看待口罩问题？



为了搞清楚为什么瑞士人不热衷于戴口罩，我们在网上和周边的人中做了一个小范围的调查，得到这样的回复：





偏见

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从反馈信息中可以看出，与约20年前经历过非典的一些亚洲国家不同，瑞士人完全没有戴口罩的习惯。在新冠病毒暴发之前，瑞士几乎没人戴口罩，现在戴口罩的人也会被看作是太过小心谨慎的人。这里的观点是：戴口罩主要是为了保护自己，而不是保护他人。





不确定性

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很明显，瑞士人戴口罩的机会太少，所以不习惯戴。有人在我们的Facebook上留言：“读了太多之后，反倒不知道应该怎么做了🤷‍♀️。”另外一个呼应道：“可能是因为戴口罩影响我们正常呼吸。”





建议

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瑞士政府和企业-其中包括我们公司SRG-建议员工只在公交车上及无法保持2米安全距离的地方(比如理发店)才戴口罩。因此许多人接受这个建议，平时不戴口罩。所以在接受我们临时问询的时候，多数人表示，只要保持距离，遵守卫生条规，没有必要戴口罩。





环保

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许多人因为环保的原因拒绝戴口罩。一位Facebook用户这样写道：“垃圾里有很多口罩和手套，我想一定起不了什么作用，尤其对我们的地球来说更没有好处。”





自信 信息框结尾

在我们的民意调查中，不少人表示他们不戴口罩，因为他们要么觉得自己很健康，要么就认为自己感染过新冠病毒已经康复。但这两种说法都没有说服力，因为感觉健康或者已经康复的人依然有可能具有传染性。



联邦卫生局建议国民在无法保持距离时戴上口罩。点击这里(Hier外部链接)查看瑞士联邦卫生局关于口罩的建议(德语)。



您出去的时候会戴口罩吗？您怎么看瑞士人对口罩的态度？请留言。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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