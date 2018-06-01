此内容发布于2018年6月1日 上午10:52 最后更新 - 2018年6月1日 -10:52

预计新轮渡会耗资1500万瑞郎(折合人民币约为9749万元)。 (Keystone)

根据瑞士与法国间缔结的一份共担成本补贴的协议，需要由法国跨境来瑞士上班的通勤族，将多一种出行选择：搭乘跨国摆渡船，横渡日内瓦湖来瑞士工作。



载客量为500客位的新轮渡，将会让法国境内小城依云和瑞士洛桑市之间的客运往返频率在现有基础上翻了一番。预计新轮渡会耗资1500万瑞郎(折合人民币约为9749万元)。



新的跨境摆渡船将以30公里的时速行驶在日内瓦湖面上，比目前25公里/小时的运行速度略快。购买船只的费用，将由瑞士轮渡服务运营商通用导航公司(Compagnie générale de navigation)负担，并由联邦贷款担保提供资金支持。这也是通用导航公司自1990年以来投资购置的第一艘新船。



回溯2017年，日内瓦湖上现有的三艘跨境摆渡轮渡的客流量高达180万人次，与五年之前的数据相较增长了30%。

SDA-ATS/ac

Neuer Inhalt Horizontal Line