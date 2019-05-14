联合国称，每三名女性中就有一名在一生中经历过武力虐待或性暴力，而施暴者往往为其生活伴侣。

(Keystone / Maurizio Gambarini)

据瑞士一家报纸报道，由于缺少空间或人员，国内的19所女性庇护所去年不得不拒绝了近500人的求助。

《周日报》(SonntagsZeitung)于上周发表的报导采用的依据，是各州社会bvgrgevfd长会议(CDAS，多语外部链接)的一份调研。该调研显示，总体来看，在去年向各暴力受害者庇护所提出求助申请的瑞士女性当中，每两人中就有一人被婉拒。

2018年全国共有1771人的庇护申请未获通过，其中487人是因收容所空间或人员不够而遭拒。另806人则因其他各种原因被收容所拒之门外。

因此有近半数的申请者遭到拒绝，而这些女性中只有41%得以在其他收容所找到床位。其他人只能去不提供保护或护理的收容所，或是留在她们企图逃离的地方。

那些被全国19家专业收容所收留的965人，平均每人在收容所里逗留的天数为37天。

各州社会事务局局长会议于上周四、五两天在阿尔高州(Aargau)海登(Heiden)召开年会，司法与警察部长卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)也出席了会议。会上他们讨论了预防针对女性暴力及各种家庭暴力的措施。他们同时受托就这些问题准备建议意见。







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Keystone-SDA/sb

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