去年，瑞士多家航空公司不得不面对较往年更多放荡不羁、任性妄为的“空怒症”乘客，据瑞士联邦民航局(Federal Office of Civil Aviation)统计，对其他乘客甚至待飞航班安全造成威胁的空中暴力事件全年累积达795起。
据瑞士国际航空公司(Swiss International Air Lines)新闻发言人Karin Müller介绍：“酒精、毒品或药物，往往是迄今为止导致某些乘客在飞机上恣意妄为、无故失控的罪魁祸首。”
海尔维航空公司(Helvetic Airlines)和雪绒花航空(Edelweiss Air)也上报了相似的“空怒症”乘客案例，譬如无视安全指示，与航空乘务员发生口角，私自在飞机洗手间内吸烟，自带酒精饮料登机后醉酒滋事，等等。此外，乘客之间因手提行李引发的破口大骂甚至肢体冲突，也让机组人员头疼不已。
去年12月，在一架目的地飞往瑞士苏黎世的客机被迫中途临时在德国斯图加特机场停靠，始作俑者是一名瑞士籍女乘客，在自莫斯科起飞后，她便持续向空姐要香槟酒，在被告知按照她精神状态的评估暂时无法再续杯后，该乘客变得态度蛮横、咄咄逼人，并向乘务人员放肆撒野。
闻讯赶到的德国警方表示，该班机上的机组人员无法让那名44岁的商务舱乘客冷静下来。最终，该女子在警方护送下被迫离开那架航班，并需支付5千欧元的罚款。
swissinfo.ch/ts
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