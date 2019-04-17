居民的购买力，对毒品的大量需求以及人口结构，为我们了解瑞士这个独特的国家提供了一些线索。
在瑞士资讯swissinfo.ch一些读者的要求下，我们与洛桑大学刑事犯罪学学院副院长、欧洲委员会年度刑事犯罪统计负责人Marcelo Aebi共同谈论了，为什么瑞士的监狱中关押着大量的外国人？
南北差距与东西差距信息框结尾
Marcelo Aebi 接受欧洲委员会委托、新近发表的欧洲监狱状况SPACE 1以及洛桑大学(UNIL) Mélanie M.Tiago的研究显示，外国人在欧洲国家在押犯中所占的比例为15.9%，在瑞士的比例为71.4%。
要指出的是，外国人在北欧、西欧国家的在押犯中所占的比例要高于中、东欧国家。
摩纳哥 (39'000 人)， 安哥拉 (80'000人)， 列支敦士登 (38'000) 和卢森堡 (600'000)排名靠前，然而在人口过百万的国家中，瑞士则名列榜首。
如何解释这种现象？信息框结尾
除了上述小国以外，瑞士是外国人口比例最高的欧洲国家。外国人占瑞士人口总数的25%，达到了2'126'392人。
“近十分之三的外国人拥有合法居留权，在法律面前，他们享有与瑞士居民同样的权利与义务。澄清这一点对解释囚犯统计数据是必要的，只有这样才能不陷入民粹主义话语猜测的陷井里，” Aebi说。
在全部囚犯中(6'863 人)，49.3%的囚犯在瑞士生活，也就是说，他们是瑞士人或者是居住在瑞士的外国人，9.6%的囚犯是难民身份申请人，41.1%的囚犯是“其他不明身份的外国人”。
联邦统计局的数据显示，最后一类人包括“不在瑞士居住的外国人，拥有G证的跨境工作人员(也就是拥有邻国居住许可和瑞士工作许可的人员)，无证件人士和游客”。
居住地不在瑞士的外国人只占监狱囚犯的34%，拘留所囚犯的49%。这两者有必要区别对待。
拘留所囚犯：无证件人士占49%信息框结尾
在苏黎世州、日内瓦州、沃州拘留所的囚犯中，外国人比例高达48%，在瑞士名列前茅，这三州的情况有助于我们了解没有居留许可的囚犯的情况。
比如，在日内瓦州，95%的囚犯为男性，10个囚犯中有7个人的年龄在35岁以下。2014年，71%的囚犯来自非洲、巴尔干半岛国家、欧洲其他国家、美国和中东地区。
“沃州的情况与苏黎世州类似。拘留所里的许多囚犯除了违反了移民法以外，还犯下了其他罪行。他们在瑞士没有固定的住处，为了防止他们逃跑，他们被关在拘留所里，直到法院宣判为止，” Aebi补充道。
此外，还有一些专门从邻国来到瑞士作案的外国人，比如：法国人、意大利人、德国人、阿尔及利亚人、阿尔巴尼亚人和罗马尼亚人。
最近，有罗马尼亚人或罗马尼亚犯罪团伙的成员从法国来到瑞士作案。
“瑞士对来自欧盟穷国的小偷具有巨大的吸引力，他们把窃得的战利品在别的国家出手，” Aebi解释并补充道：“有的人被关押在拘留所里，直到法院宣判后被驱逐出境。重罪犯被关押在监狱里，直至被驱逐出境并被宣判禁止入境。许多人说，没想到瑞士的法律如此严厉。”
囚犯：多数在瑞士生活信息框结尾
犯罪学家强调，在瑞士，只有犯了重罪，才被监禁。
“大约11%的囚犯犯了杀人罪，15%的囚犯犯了贩毒罪，20%的囚犯因财产犯罪，10%性犯罪。瑞士法官不会因为被告人的国籍而做出不同的判决。”
“瑞士法官不会因为被告人的国籍而做出不同的判决。”
Marcelo Aebi引言结束
瑞士位于欧洲中心，交通便利，四通八达，因此，瑞士成为了许多事件的中心，同时也成为了世界上最富裕的国家之一。其他国家的社会不平等也是犯罪的另外一个原因。
“财富使瑞士成为了重要的毒品市场。与欧洲邻国相比，瑞士的瘾君子拥有更大的购买力，” Aebi强调道。
比如，瑞士每年消费5吨可卡因，价值3.3亿瑞郎。
刑事犯罪：青少年问题信息框结尾
尽管没有具体材料，专家们可以证实，瑞士的刑事犯以及囚犯不论国籍“主要是居住在城市的青年男性”，女性只占5.5%。
另外，Aebi 说，“自从1990年代以来，外国人口增长了一倍，从而决定了总人口增长，近30年来，瑞士人口增长了20%。”“一方面，瑞士人口在老化，另一方面，而外国人则年轻”，这也间接影响了刑事犯罪统计数据和囚犯人数。大多数的囚犯都是年龄在20岁到50岁之间的男性。
外国人不等同于罪犯信息框结尾
2018年犯罪统计数字显示，近40%在警察局记录在案的罪犯是外国公民。Aebi和其他专家证实，“犯罪的决定性因素，不是国籍，而是社会经济地位和教育水平。”
“国籍不是犯罪的决定性因素。”
Marcelo Aebi引言结束
另外，瑞士是欧洲囚犯人数最少的国家：每10万个居民中只有82名囚犯。“我们不要危言耸听。与欧洲和世界其他国家相比，瑞士的犯罪率非常低。当然，还有很多工作要做，比如网络犯罪正呈现出上升的趋势。”
Aebi指出，媒体的责任是分析已有的数据。“信息就摆在那里，在民主国家里，隐瞒信息是最大的错误。每个人都可以同意某种观点，也可以不同意某种观点，但是，他至少要拥有信息，可以形成自己的观点。”
这位瑞士、阿根廷籍专家认为，不要否认事实，而是要解决问题，“作为社会，我们要找到解决问题的办法，而不要把问题留给蛊惑人心的家伙和民粹主义份子。”
驱逐罪犯
2010年，52.9%的选民通过了瑞士人民党(SVP)提出的驱逐犯罪的外国人的公民动议。
2016年10月，相关法律正式生效，同时严格了司法驱逐罪犯的规定。
对于某些罪行，比如杀人罪、严重伤害身体罪和欺诈罪，法院有义务驱逐犯罪的外国公民，并规定他们在此后5到15年之内不得进入瑞士境内。
不久前，司法部长Karin Keller-Sutter表示，现在对该公民动议的实施进行评估还为时尚早。信息框结尾