此内容发布于2019年9月9日 上午10:45

阿尔卑斯山脉部分地区常年都能见到积雪 (Keystone / Alexandra Wey)

瑞士局部地区已出现降雪，据报道，阿尔卑斯山脉海拔1400米多处地区迎来首次降雪。部分隘口及公路交通线目前已中断通行。



据瑞士德语电视台气象服务中心(SRF Meteo)介绍，圣哥达地区的降雪量最大。

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在瑞士德语电视台气象服务中心任职的Sabine Balmer表示，9月初瑞士山区出现降雪，实属正常。阿尔卑斯​​​​​​​山脉海拔高度1500米处甚至在7月和8月间也会出现积雪。不过她也补充提及，近年来，这种提前到来的降雪已变得越来越罕见。



9月6日早间，阿尔卑斯山脉海拔2000米以上地区的降雪量，最高已达到半米之深；与此同时，坐落于海拔高度较低区域的旅游度假胜地-安德马特村(Andermatt)和赛德龙村(Sedrun)，已被皑皑白雪所覆盖。

twwet tweet about snow Ein erster #Wintergruss aus den Bergen. In der #Surselva schneite es ebenfalls vorübergehend bis ins Tal. ☃️ #Schneejuhee #Schneeoje 🤔^sba pic.twitter.com/AQDaw2lKAd — SRF Meteo (@srfmeteo) September 6, 2019

由于降雪，部分隘口已于9月6日早间被迫封锁(多语)外部链接，其中包括瑞士南部地区的努弗嫩山口(Nufenen Pass)，位于瑞士中部的苏斯滕山口(Susten Pass)、富尔卡山口(Furka Pass)和格里姆瑟尔山口(Grimsel Pass)，以及连接瑞士东部地区和提契诺州的圣贝纳迪诺山口(San Bernardino Pass)。



瑞士意大利语区提契诺州已于上周四(9月5日)起不得不着手应对当地突如其来的强降雨和暴风雨气候条件。据瑞士德语电视台SRF报道，暴风雨和强降雨业已相继席卷格劳宾登州东南部地区和位于瑞士法语区的瓦莱州。鉴于山体滑坡潜在风险，数条道路已经关闭。

SRF/Keystone-SDA/ilj

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