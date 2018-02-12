#MeToo在瑞士
性骚扰案只有三分之一会被处以罚款
某报纸调研发现，瑞士每年登记备案的性骚扰投诉总数在1100件左右，其中只有三分之一会被处以罚款或其他处罚。
《一瞥报》周日版(德)外部链接(SonntagsBlick)汇编了24个州的数据，结果发现每年的性骚扰报案总数约为1100件。去年各州检察官共签发了337个处罚。这方面尚缺乏全国性的数据。
《一瞥报》周日版发表的Marketagent研究院最近的一项调研也指出，受调查的瑞士居民中有26%称自己曾是性骚扰的受害者。但在所有的性骚扰受害者中，只有11%会报案。
该报文章援引了几位律师的解释，他们表示，一来受害者在法官面前或法庭上打赢官司的可能性不高，二来判处的罚款金额很低-往往只有几百瑞郎，这都可能造成报案率偏低。
法律规定的性骚扰罚款最高金额为10’000瑞郎(约合67’451元人民币)，被处以5000瑞郎以上罚款的人还会留下犯罪纪录。但在实际操作中极少会有处以这种高额罚款的判决。
SDA-ATS/sb
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