去年，瑞士记录在案的欺诈骗局-其中也包括网络欺诈案件增加了8%。 (© Keystone )

苏黎世警方于本周一(3月23日)郑重告诫民众，警惕近期针对新冠病毒疫情居家隔离者、且数量呈现出增长之势的欺诈骗局。尤其是年长者，需警惕不法分子借疫情敲门入户，并自称会主动为其提供采购生活用品或对公寓进行消毒的欺诈行径。



苏黎世警方表示，虽然最近数周以来，瑞士民众团结一致、共克时艰的现象的确屡见不鲜，也为最易感染新冠病毒的高危群体切实提供了帮助，但也有部分采用欺骗或强行手段兜售无用物品的不法分子混杂其中。

新冠病毒疾病Covid-19 瑞士地方“志愿者”团结一致抵御病毒 目前，由瑞士各地居民或慈善机构组织的地方性援助团体，正如雨后春笋般涌现，以便为那些最易感染新冠病毒的高危群体及时提供帮助。 此内容发布于2020年3月17日 下午3:17 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Local solidarity initiatives fight virus fallout

瑞士境内欺诈和网络犯罪呈增长之势

瑞士联邦统计局(FSO)于同日公布的通告显示，回溯2019年统计数据，诸如谋杀等“重罪”虽然是凤毛麟角，且盗窃案件数量也有所减少，但从全国范围来看，欺诈骗局以及与色情相关的网络犯罪总体数量持续增长。



回顾2019年，瑞士记录在册的案件共计约43.2万，与往年相比减少了0.2%。其中，入室盗窃案件总计36419起，在2012年创下瑞士入室盗窃历史最高记录的基础上足足减少了50%。据通报，瑞士2019年记录在案的谋杀共计46起，值得警示的是，其中29起均与家庭暴力相关。警方全年记录了679起强奸案，与2018年数据相比增长了53起。



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网络犯罪



回顾2019年统计数据，欺诈案件数量累计多达17606起，与往年同比相较增幅高达8%，在过去十年间，此类罪案足足增多了一倍以上，且目前一如既往地呈现出增长势头。



负责瑞士各地区警察机构间协作事宜的瑞士各州警署联合会(CCPCS)表示，目前，该联合会正积极致力于促进各州之间的互助性“联网体系”，以期有效应对网络犯罪。



瑞士记录在案的网络犯罪行为主要包括计算机欺诈和滥用(2019年共计5583起，与2018年相比增加了598起)、以及涉及色情的违反行为(2019年共计2387起，与2018年相比增幅逾50%)。







Keystone-SDA/dos

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