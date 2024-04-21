TikTok不卖就禁 法案在美国会闯过众院

2 分钟

（法新社华盛顿20日电） 美国联邦众议院今天通过法案，强制要求广受欢迎的短影音平台TikTok脱离中国母公司字节跳动（ByteDance），否则将被逐出美国市场。

TikTok在美国有约1.7亿名用户，而美国和其他西方官员一直向年轻人示警，指控这款人气居高不下的应用程式（App）允许中国当局暗窥用户。

批评人士同时表示，TikTok屈服于北京当局且广对用户投放文宣。中国和TikTok双双否认这些指控。

众院今天以跨党派的360票对58票，强势通过这项可能罕见地引发禁止一间企业在美国市场营运的法案，并送交联邦参议院于下周表决。

美国总统拜登先前已表明，法案若送到他桌上，他将签署生效。他这个月稍早与中国国家主席习近平通话时，曾重申他在TikTok方面的疑虑。

美国联邦众院对TikTok下的这项最后通牒，是包含在对乌克兰、以色列和台湾提供安全援助的全面性法案之中。

TikTok今天于众院表决过后随即提出抗议说：「令人遗憾的是，众议院利用重要的对外和人道主义援助当作掩护，再次强行通过一项禁令法案，从而践踏1.7亿美国民众的言论自由、摧毁700万间企业，并关闭一个每年为美国经济贡献240亿美元的平台。」