Truth Social将上市 川普将获30亿美元意外之财

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（法新社纽约22日电） 股东今天批准一项合并案，让美国前总统川普的社群媒体企业得以在美国上市，由于他的财产恐遭没收，这笔钱可能成为川普的救命稻草。

经过多次延期后，投资人投票通过数位世界并购公司（Digital World Acquisition）和社群平台Truth Social母公司川普媒体科技集团（Trump Media & Technology Group, TMTG）合并案。

此举可能为川普提供约30亿美元（约新台币960亿元），他因为诈欺案遭纽约法官判罚钜款，上诉期间必须支付约4.54亿美元保证金，尽管可能好几个月后他才能动用这些资金。

将再次角逐白宫大位的川普在2021年1月帐号被脸书（Facebook）和推特（Twitter）停权后，自己创办了 社群媒体Truth Social。

川普在2020年总统大选输给拜登，呼吁支持者推翻大选结果，造成大批支持者闯入美国国会大厦，引发暴力事件后，社群媒体网站史无前例大动作冻结川普的帐号，他的帐号遭封锁2年后已恢复。

路透社报导，虽然下一步是让交易在下周完成，但未来充满不确定性。数位世界并购公司前执行长奥兰多（Patrick Orlando）以及川普前商业伙伴林廷斯基（Andy Litinsky）和莫斯（Wes Moss）分别提起诉讼，要求为他们之前在该交易中所做的工作，获得更多股份。

目前尚不清楚这些案件将如何以及何时解决。即使交易于下周完成，根据川普先前同意的条款，公司合并后，他在6个月内不得出售手中股票，也不能将这些股份作抵押借款。