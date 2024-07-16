UN报告：北韩强迫劳动形同奴役 恐构成违反人道罪

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（法新社日内瓦16日电） 联合国（UN）今天警告，北韩具有高度制度化的强迫劳动体系，一些案例甚至可能已构成奴役他人的违反人道罪。

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）的报告谴责并详述，北韩人民是如何在「广泛且多层次的强迫劳动制度下遭到控制及剥削」。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）表示：「这些人被迫在难以忍受的条件下工作━通常是在危险的行业，他们没有薪资、自由选择（的权利）和离开的能力，不受保护，也没有医疗照护、休假、食物和住所。」

图克补充说，许多人经常被殴打，而女性「持续暴露于遭受性暴力的风险下」。

联合国人权事务高级专员公署的报告仰赖一系列消息来源，包括在2015至2023年期间，与逃离北韩、现居国外的强迫劳动受害者及目击者进行183场访谈。

报告聚焦强迫劳动6种不同形式：拘留期间劳动、国家强制分派工作、徵兵、国家组织民众从事艰苦的体力劳动、工作动员，以及政府把人民送到海外工作以增加国库收入。

报告指出，强迫劳动制度是「国家用以控制、监视及灌输人民（特定思想）的手段」，一些案例的控制与剥削程度，可能已达到把人当作「所有物」奴役的程度。

联合国人权事务高级专员公署呼吁北韩「终止一切形式的强迫劳动」、「停止奴役及类似奴役的行为」、「废除童工」，也呼吁联合国安全理事会（UNSC）将此事提交给国际刑事法院（ICC）。