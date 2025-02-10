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UN订10日提交减排新目标 仅10国遵守

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（法新社巴黎10日电） 今天是各国向联合国提交削减碳排放新目标的最后期限，但几乎所有国家都没呈报，包括在美国退出因应气候变迁的「巴黎协定」后，被迫展现领导能耐的主要经济体。

据联合国（UN）追踪提交情况的资料库，将近200国中仅10国根据巴黎协定（Paris Agreement），在2月10日前按时提交更新版的气候计画。

根据巴黎气候协定，各国应提交至2035年底前，抑制温室气体排放的更严格总体数据，以及详述如何达标的蓝图。

全球温室气体排放益增，但排放还须减少近半，才能在2030年底前，将全球暖化控制在巴黎协定所敲定的范围。

联合国气候变化纲要公约（UNFCCC）执行秘书斯帝尔（Simon Stiell）曾形容，最新一轮的各国承诺，可说是「本世纪最重要的政策文件」。

然而仅为数不多的主要污染国按时提交提高门槛的目标，一长串没提报的名单中，包括中国、印度与欧盟等最受瞩目的经济体。

除了美国、英国和今年的联合国气候峰会主办国巴西之外，几乎20国集团（G20）的会员国都没有采取行动，而美国的承诺则是在总统川普（Donald Trump）下令华府退出巴黎协定前提交，因此相当程度而言只是象徵性而已。

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