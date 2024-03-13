UN：2022年5岁以下早夭数写新低 首度少于500万人

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（法新社纽约联合国总部12日电） 联合国（UN）今天发布的报告指出，2022年全球5岁以下儿童死亡人数创历史新低，首次低于500万人。

根据这份估计，2022年有490万儿童在5岁生日之前夭折，自2000年来以来减少51%，自1990年来更是大减62%。但这份报告仍警告，这种进展是「不稳定的」和不平均的。

联合国儿童基金会（UNICEF）卫生主任福格斯塔德（Helga Fogstad）告诉法新社：「有很多好消息，其中最重要的是，我们已经达到5岁以下儿童死亡率的历史水平…首次低于500万，一年为490万。」

这份由联合国儿童基金会与世界卫生组织（WHO）以及世界银行（World Bank）联合编写的报告显示，马拉威、卢安达和蒙古等开发中国家的进展尤其显着，自2000年以来，这些国家的幼儿死亡率已下降了75%以上。

联合国儿童基金会执行董事罗素（Catherine Russell）在报告中表示：「这些数字背后隐藏着助产士和熟练的卫生人员帮助母亲安全分娩、为儿童接种疫苗、预防致命疾病以及家访支持家庭的故事。」

但报告警告：「这是不稳定的成就，除非采取努力消除对新生儿和儿童健康和生存的众多威胁，否则进展面临停滞或逆转的风险。」