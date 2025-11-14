书本与屏幕共存：瑞士人闲暇生活调查
一项研究显示，数字科技已在瑞士法语区的闲暇活动中占据主导地位，尤其是在年轻人当中。尽管如此，阅读、运动和文化出行仍然处于休闲活动核心位置，但在不同年龄段人群中的比例有所差异。
对大多数人口来说，数字科技已成为常态。线上电影和剧集、流媒体音乐和社交网络均颇受欢迎，尤其是在15-24岁年轻群体中。该研究基于对瑞士法语区1000名受访者的调研，由法语区文化观察站(ORC)近期公布。
数字休闲大多在家中进行，但约四分之一的人也在移动行程中消费此类休闲服务。
另一方面，虽然所有年龄段的人都在阅读，但年长者阅读频率更高：65岁及以上者中有35%“经常”读书，而15-24岁人群中这样做的仅有10%。
在中国，类似趋势同样显著。中国旅游研究院的《2024中国休闲发展年度报告》外部链接指出，移动互联网使“碎片化时间”被更多用于数字化休闲，如刷短视频、听音乐或线上社交。数字科技已成为许多人生活的自然延伸。另有研究发现，“网络中心型休闲”正成为老年群体的新模式，对其幸福感有所影响。
