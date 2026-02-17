克莱恩-蒙塔纳的大火对瑞士旅游业影响不大

克朗斯蒙塔纳火灾迄今对瑞士旅游业影响甚微 Keystone-SDA

克莱恩-蒙塔纳的火灾引发了国际社会的高度关注，但迄今对瑞士旅游业的影响非常有限。多家旅游机构透露，无论是预订量、游客流量还是销售额都保持稳定。

“这一事件受到了很大的国际关注，”瓦莱州旅游推广机构的一名发言人近日在回应AWP新闻社的询问时表示。尽管如此，就整个瓦莱州而言，目前尚未出现明显的旅游订单变化。

在克莱恩-蒙塔纳当地，的确出现了一些取消预定，尤其是企业活动。但“在多数情况下，预订并未被完全取消，而是进行了延期”。

海外市场的情况略有不同。欧洲邻国对火灾的报道通常会直接点名克莱恩-蒙塔纳；但在远距离国家的报道中，往往只模糊地提到“瑞士滑雪胜地”。观察人士认为，这可能对瑞士整体形象造成风险，但目前尚未对实际预订产生影响。

在除夕夜，克莱恩-蒙塔纳一间酒吧发生重大火灾，造成41人死亡、逾百人受伤。

瑞士其他地区也未出现客流转移现象。格劳宾登州旅游局的一位发言人表示，并未观察到客流从瓦莱州转移过来的迹象。格劳宾登州的山地铁路公司一月份客流略有减少，但这要归咎于降雪不足；餐饮销售大致维持在去年同期水平。瑞士缆车协会也同样表示，客流并未因火灾出现明显变化。

瑞士旅馆业协会也表示，目前没有迹象显示瑞士旅游形象遭受结构性损害。“ 我们未发现2025/26冬季出现大幅或长期的销售下滑。”该协会强调，瑞士在国际上仍然被视为安全、专业的旅游目的地。

同时，瑞士旅游业内也呼吁要保持警惕。铁力士缆车公司(Titlis-Bahnen)首席执行官诺贝特·帕特(Norbert Patt)在一月中旬接受新闻社采访时表示，此次火灾可能会影响瑞士整体形象，并强调严格执行安全规定的重要性。他在谈及山地车站内的防火规范时说：“连茶烛都不能有，任何明火都不行。”

瑞士酒店协会和瓦莱州旅游推广机构也强调，透明沟通至关重要。这场火灾必须要进行“基于事实的调查与说明”，只有这样才能维护信任。但他们同时也认为，现在判断中长期的影响仍为时过早。

