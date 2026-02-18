The Swiss voice in the world since 1935
大多数瑞士人支持废除5分硬币

五分瑞郎硬币
五分瑞郎硬币 Keystone-SDA

在物价高企的瑞士，5分硬币越来越显得无用且“鸡肋”。一项调查表明，大多数瑞士人支持取消5分硬币，但这绝不意味着瑞士人打算放弃现金。

一项由圣加仑大学与贵金属经销商菲洛罗(Philoro)合作开展的贵金属研究调查发现：超过半数(54%)的瑞士民众支持废除5分硬币。

菲洛罗瑞士分公司首席执行官Christian Brenner在调查新闻稿中指出：“提议能在瑞士获得多数支持，很大程度上源于提契诺州和法语区民众的强烈呼声。”

在瑞士南部提契诺州，约80%受访者表示拥护废除最小面额的瑞士硬币。法语区民众的支持率也高达68%。而在德瑞士语区，支持和反对意见则呈现均势。

现金依然深得人心

Brenner同时指出，近年来现金的使用热度再度回升。最新研究显示，仅有11.2%的受访者支持废除现金。而在2024年，该比例仍为12.4%，2023年更是高达28%。

新闻稿指出，民众在“废除现金”问题上的意见也存在显著的地区差异。2025年调查显示，提契诺州21.5%的受访者支持废除现金，而法语区支持率仅为13%，德语区更是低至9.8%。年轻、受教育程度较高或收入较高的人群更倾向于放弃现金支付方式。

在2025年7月至9月间，相关研究团队通过在线方式对由德语区、法语区和意大利语区共3012名成年人构成的代表性样本进行了问卷调查。

